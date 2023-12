Eine Wählerin an der Urne. REUTERS/VALDRIN XHEMAJ

Nach ersten Hochrechnungen liegt die regierende Fortschrittspartei SNS von Staatspräsident Aleksandar Vučić bei den Parlamentswahlen in Serbien mit über 45 Prozent vorne, gefolgt von dem Oppositionsbündnis "Serbien gegen Gewalt" mit 23 Prozent. Dies gab am Sonntagabend der öffentliche Sender Radio Televizija Srbija bekannt. Die Daten stammen von den Agenturen CeSID/IPSOS und beziehen sich auf die Auszählung von über 65 Prozent der Stimmen.

Am Sonntag wurden die 250 Sitze im Parlament gewählt. Die Fortschrittspartei könnte 129 Mandate bekommen, "Serbien gegen Gewalt" 63 Mandate. Den dritten Platz belegen die Sozialisten mit 6,9 Prozent oder 19 Mandaten. Mit Spannung wartete man am Sonntagabend auf die Ergebnisse aus Belgrad. Denn in der Hauptstadt hat das Regime von Vučić im vergangenen Jahr viel an Zustimmung eingebüßt. Ausschlaggebend dafür war die mangelnde Reaktion der Regierenden nach den zwei Amokläufen im Mai, bei denen 19 Menschen ums Leben kamen. Wegen dieser und anderer Gewaltvorfälle hat sich die Opposition zu einem Bündnis unter dem Namen "Serbien gegen Gewalt" zusammen getan.

Unregelmäßigkeiten am Wahltag

Am Sonntag fanden auch in zahlreichen Gemeinden in Serbien Lokalwahlen statt. Bei den Lokalwahlen in Belgrad wurden der Opposition gute Chancen eingeräumt. In Belgrad waren 1,6 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Wähler wählen 110 Stadträte in die Belgrader Stadtversammlung, die in der Folge den Bürgermeister wählen. Die Kommunalwahlen wurden mit den Parlamentswahlen zusammengelegt, weil die SNS von einem möglicherweise schlechten Abschneiden in der Hauptstadt durch ein bundesweit gutes Ergebnis ablenken wollte. 6,5 Millionen Serbinnen und Serben konnten aus 18 Listen für die 250 Sitze im Parlament stimmen.

Im Laufe des Wahltages kam es zu Unregelmäßigkeiten. So wurden Beobachter der Wahlbeobachtungs-NGO CRTA in einer Gemeinde in der Provinz Vojvodina angegriffen, nachdem sie beobachtet hatten wie Dutzende Stimmzettel nach der Wahl weggebracht wurden. Unbekannte Männer demolierten danach das Fahrzeug der Beobachter, weil sie den Vorfall der Polizei meldeten. Den Angaben der Wahlbeobachter zufolge wurden zudem Stimmzettel fotografiert, was verboten ist, auch Propagandamaterial wurde in Wahllokalen gefunden.

Das Fotografieren von Stimmzetteln, nachdem man gewählt hat, dient zumeist dazu, einer Partei zu "beweisen", dass man sie gewählt hat. Insbesondere in der öffentlichen Verwaltung bekommen viele Menschen in Südosteuropa nur Posten, wenn sie eine Partei bezahlen und sie auch wählen, bzw. weitere Stimmen "sichern", indem sie andere Leute anweisen, auch diese Partei zu wählen. Ministerpräsidentin Ana Brnabić von der SNS wies die Vorwürfe der Opposition wegen Unregelmäßigkeiten und Stimmenkaufs zurück und warf den Oppositionsparteien gleichzeitig Verstöße gegen die Wahlregeln vor.

Busse aus Bosnien-Herzegowina

Bei den Wahlen am Sonntag in Serbien wurden zudem Personen aus dem Nachbarstaat Bosnien und Herzegowina mit Bussen nach Belgrad gebracht, um offenbar dort für die Belgrader Lokalwahlen ihre Stimme abzugeben. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass an Adressen in Belgrad Wahlwerbung geschickt wurde, obwohl diese Personen dort gar nicht leben. Gleichzeitig hat das serbische Regime in den vergangenen Jahren 180.000 Staatsbürgerschaften an Bürger des Staates Bosnien und Herzegowina ausgegeben.

Lokalen Medien und Oppositionsparteien zufolge wurden diese Personen aus Bosnien-Herzegowina zunächst in Arena gebracht und von dort aus angewiesen, in welches Wahllokal sie gehen sollten. Der Fernsehsender N1 veröffentlichte Videos, die Busse vor der Arena und Audioaufnahmen zeigten. Die interviewten Menschen sagten, sie seien aus dem bosnischen Landesteil Republika Srpska.

N1 berichtet außerdem, dass die Oppositionsmitglieder der Landeswahlkommission versuchten, die Arena zu betreten, der Zutritt ihnen jedoch vom Sicherheitsdienst verboten wurde. Zur Wahl nach Belgrad kam auch der völkisch orientierte bosnisch-serbische Sezessionist Milorad Dodik, der die Republika Srpska von Bosnien und Herzegowina abspalten und an Serbien anschließen will, um ein Großserbien zu schaffen. Die Belgrader "Phantomwähler" aus Bosnien-Herzegowina wurden ganz offensichtlich nach Belgrad gebracht, weil Umfragen voraussagten, dass das Rennen für die regierende Fortschrittspartei in der Hauptstadt knapp werden könnte.

Slaviša Orlović, Professorin an der Fakultät für Politikwissenschaften, sagte gegenüber N1, dass der heutige Wahltag ein Zeichen dafür sei, dass die Serbinnen und Serben immer noch nicht in einem Land leben, in dem Wahlen ein Tag der Demokratie seien. "Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine organisierte Abstimmung von Bürgern der Republika Srpska mit doppelter Staatsbürgerschaft, die offenbar nicht einmal ihren Wohnort kannten", so Orlović zu N1. (Adelheid Wölfl, 17.12.2023)