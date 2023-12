Die "Risk Map" gibt Auskunft darüber, wie es um die Sicherheitslage in einzelnen Ländern der Welt bestellt ist. Wer möglichst risikolos reisen möchte, sollte in Europa bleiben

Das Gesundheits- und Sicherheitsdienstleistungsunternehmen International SOS hat sich wieder angesehen, welche Reiseziele 2024 sicher sind und welche als gefährlich gelten. Das Ergebnis wurde wie gewohnt in der Risk Map festgehalten, einer alljährlich veröffentlichten interaktiven Weltkarte für die Sicherheitslage in den einzelnen Staaten. Diese richtet sich zwar nicht explizit nur an Urlauberinnen und Urlauber, stellt aber eine wertvolle Informationsquelle für alle Reisenden dar. Ausschlaggebender Faktor für die Einstufung ist unter anderem die Häufigkeit von Diebstahl, Entführungen, Tötungsdelikten und Terroranschlägen. Auch Klimarisiken werden neu abgebildet. Die Länder und Gebiete werden in fünf Gefahrenstufen – von unbedeutend (grün) bis extrem hoch (dunkelrot) – unterteilt.

Gilt als eines der sichersten Reiseländer der Welt: Island. Getty Images/kavram

Die "Risk Map" stuft Länder als "extrem unsicher" ein, wenn eine "ernsthafte Gefahr gewaltsamer Angriffe bewaffneter Gruppen auf Reisende" besteht. Die staatliche Kontrolle sowie Recht und Ordnung können hier in großen Gebieten nur minimal oder sogar gar nicht vorhanden sein. Zudem sind die Verkehrsdienste in diesen Ländern kaum funktionsfähig. Auf dem afrikanischen Kontinent gilt die höchste Gefahrenstufe für Libyen, Somalia, den Südsudan und die Zentralafrikanische Republik. In Asien weist die "Risk Map" Afghanistan, den Jemen, den Irak und Syrien als besonders unsicher aus.

Sicheres Europa

Wenig verwunderlich ist die Ukraine dunkelrot eingefärbt. Das Land gilt seit dem Kriegsausbruch im Februar 2022 als "extrem unsicher". Die Provinzen Donezk und Luhansk hatte die Organisation bereits zuvor mit einem extremen Reiserisiko eingestuft. Gaza, wo gerade Krieg herrscht, ist auf der Karte allerdings lediglich orange eingefärbt, was für ein mittleres Sicherheitsrisiko steht. Das liegt daran, dass "die Onlineversion der Karte nur das Risiko auf Länderebene zieht und nicht granular die Ebene einzelner Regionen", wie International SOS auf Nachfrage von Reisereporter.de mitteilt. Tatsächlich wird der Gazastreifen von International SOS bereits seit Jahren als extremes Risikogebiet eingestuft, wie Reisereporter festhält.

Die zweithöchste Gefahrenstufe gilt, wenn Gewaltverbrechen und Terrorismus erhebliche Risiken für Reisende darstellen, es gewalttätige Proteste gibt und die Gefahr besteht, dass Ausländer und Ausländerinnen direkt zur Zielscheibe werden. Viele Länder mit einem hohen Sicherheitsrisiko für Reisende sind in Afrika zu finden. Laut International SOS ist das Sicherheitsrisiko in Mali, Burkina Faso, Nigeria, Äthiopien, dem Sudan und der Demokratischen Republik Kongo hoch. Ein hohes Risiko weist die "Risk Map 2024" auch für Myanmar, Pakistan, Papua-Neuguinea, Venezuela, Honduras und Haiti aus.

In Nord-, Mittel- und Südamerika gibt es ebenfalls zahlreiche sichere Reiseziele. Dazu gehören Kanada, die USA, Chile, Costa Rica und zahlreiche Inseln in der Karibik und im Pazifik. Auch in Asien kann man vielerorts bedenkenlos reisen: Beliebte Reiseziele wie Thailand, die Malediven oder Vietnam gelten als sicher. Als ungefährlich gelten auch mehrere Staaten in Afrika: Botswana, Ghana, Namibia, Ruanda und Sambia sind auf der "Risk Map 2024" alle gelb eingefärbt.

Fast ganz Europa ist quasi auf der "sicheren Seite", hier gilt die zweitniedrigste Gefahrenstufe. Das heißt, Urlauberinnen und Urlauber können sich, etwa in Deutschland und Österreich, sicher fühlen. Absolut sicher fühlen können sich Reisende in Slowenien, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Island und Grönland. (Markus Böhm, 18.12.2023)