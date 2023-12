Oft ist eine Eierspeise ihre einzige warme Mahlzeit am Tag. Manchmal kauft sie sich auch eine Leberkässemmel. An diesem Montag im Dezember bekommt Frau Maier, die im echten Leben anders heißt, Putengeschnetzeltes "Asia Style" auf den Teller: süß-sauer gekochtes Gemüse mit Ananasstücken, dazu gibt es Reis oder Erdäpfel. Als Dessert wartet eine Zimtschnecke. Jemand schenkt ihr Himbeersaft in einen Becher ein. Neben ihr nimmt eine Freundin aus der Gegend Platz.

"Das Essen ist ein Hammer", sagt Frau Maier, 58 Jahre alt, die zusammengebundenen Haare betonen das schmale Gesicht. Sie mag noch ein wenig sitzen bleiben auf der Heurigenbank nahe dem Fenster. Vergangene Woche war sie auch schon da.

Im weihnachtlich dekorierten Raum neben dem Sozialmarkt in der Gellertgasse in Favoriten verteilt ein Freiwilligenteam der Bawag warmes Essen. © Christian Fischer

Als der Samariterbund aufgrund der Teuerung und der Inflation voriges Jahr bei den Sozialmärkten einen starken Anstieg an Kundinnen und Kunden verzeichnete, wurde im November 2022 das Projekt "Suppentopf" ins Leben gerufen: eine Gratisausgabe warmer Mahlzeiten für die Sozialmarktkundinnen und -kunden. Rund 15.000 Portionen hat man nach eigenen Angaben so bereits verteilt.

Rund 300 Portionen am Tag

Die Hilfsorganisation betreibt in Wien fünf Sozialmärkte, in denen Lebensmittel günstiger als im regulären Handel erworben werden können. An drei Standorten hat der Samariterbund genug Platz, um auch warmes Essen auszugeben. Rund 300 Portionen sind es pro Tag. An Montagen sind die Menschen in der Gellertgasse an der Reihe. Bis vor kurzem nutzten noch die Kinderfreunde die Räume neben dem Sozialmarkt. Nun stehen hier drei Heurigengarnituren bereit für Besucherinnen und Besucher sowie zwei Tische als Theke.

Im Sozialmarkt dürfen nur registrierte Kundinnen und Kunden einkaufen: Personen, die maximal 1392 Euro Einkommen haben, als Paar maximal 2088 Euro, pro Kind bis zu 418 Euro. "Auch die untere Mittelschicht sucht bereits den Weg in die Sozialmärkte", sagt Georg Jelenko, Projektleiter der Samariterbund-Sozialmärkte. Die Zahl der Kontakte sei binnen eineinhalb Jahren um 40 Prozent gestiegen. Der Samariterbund sucht laufend nach neuen Lebensmittelspenden und nach Freiwilligen für die Suppenküche und die Essensausgabe.

Frau Pop kennt viele namentlich

Beim Eingang zum Gastraum winkt eine brünette Frau freundlich lächelnd jene herein, die zunächst noch schüchtern in der Tür stehen bleiben. Meduta Pop (53) ist Filialleiterin des Sozialmarkts. Sie begrüßt viele Gäste namentlich, erkundigt sich nach dem Befinden Angehöriger, ist Trösterin, Helferin und Freundin. Ein zwei Meter großer Mann, der nach 20 Jahren Ehe seine Frau verlor und nur noch ein Häufchen Elend war, charmiert sie an. Eine Frau mit Kleinkind im Buggy verstaut mit ihr gemeinsam Essensboxen im Wagerl. Ein scheuer Bub lässt sich von ihr ablenken, während sich seine Mama anstellt.

Auf der Theke dampft das Geschnetzelte. Ein gepflegt aussehender Herr hat Plastikgeschirr mitgebracht, das den Aufklebern zufolge ein Vorleben als Lebkuchendose hatte. Mit seiner Pension komme er kaum aus, sagt er und packt Essen in eine Tasche. Zu Schillingzeiten habe man jede Münze dreimal umdrehen müssen, "beim Euro ist es fünfmal".

Viele, aber ganz andere Gedanken ums Geld machen sich tagtäglich jene Menschen, die gerade hinter der Ausgabetheke stehen. Das Freiwilligenteam besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bawag und der Tochterfirma Start Bausparkasse, zwei von ihnen – Enver Sirucic und Guido Jestädt – sitzen im Bawag-Vorstand, Victoria Krammer ist Deputy CFO. Die Topmanager sind das dritte, vierte Mal beim Freiwilligenprojekt dabei.

Mit Spenden und günstigen Einkäufen

Koch Tobias rührt das Geschnetzelte um. © Christian Fischer

Ihr Dienst begann bereits um acht Uhr früh im Erdgeschoß eines Gemeindebaus am Brigittaplatz im 20. Bezirk in einer großen, zweckmäßig eingerichteten Küche. Koch Tobias (32) behält dort den Überblick über Lebensmittelspenden, macht günstige Einkäufe und erstellt Menüpläne. Reinigungskraft Elisabeth wäscht Schürzen und bringt die Küche auf Hochglanz. Die Bawag stellt an diesem Tag bereits das 84. Mal den Kochtrupp, diesmal aus neun Personen. Wenn nicht Firmen Teams schicken, packen fünf Ehrenamtliche des Samariterbunds mit an.

Als Gemüse und Fleisch geschnitten und angebraten sind, köcheln sie in einem etwa einen halben Meter hohen Topf mit rund 70 Zentimetern Durchmesser dahin, während im Ofen die Erdäpfel schmoren und in einem weiteren Backrohr zehn Gemüsestrudel bräunen. Unterdessen walken fünf Männer einen Germteig aus und bestreichen ihn mit Nussfüllung. Fünf Bleche mit eng geschlichteten Nussschnecken werden sie kurz vor ihrer Abfahrt in den Kofferraum eines Transporters laden, auf die Boxen, in denen die Hauptspeisen warmgehalten werden.

Die gekochten Mahlzeiten werden in Wärmeboxen mit einem Samariterbund-Transporter vom 20. Bezirk nach Favoriten gebracht. © Christian Fischer

Den Gastraum in Favoriten betreten noch vor elf Uhr die ersten Gäste. Der Zulauf reißt erst nach knapp zwei Stunden ab. Um 12.45 Uhr wird die letzte Zimtschnecke verspeist sein. Gegen 13 Uhr beginnen die Helferinnen und Helfer, das restliche Essen portionsweise abzupacken. Bis 14 Uhr wird es dann noch im Sozialmarkt selbst verteilt. Was übrigbleibt, holt ein Pfarrer für Obdachlose ab.

"Ich war einfach immer arm"

Schon ein Weilchen zuvor hat ein Mann Frau Maiers leeren Teller abserviert. "So etwas bin ich gar nicht gewöhnt", sagt sie, baff über diese Geste. Als sie dann fast schon aufbrechen will, fällt ihr der Bawag-Schriftzug auf den Kapuzenpullis der Helferinnen und Helfer auf. "Die sind von der Bank?", fragt sie erstaunt und scherzt, dass man ihr ja einen Scheck ausstellen könnte. Dann weiß sie eine Weile nichts zu sagen. Sie selbst ist arm geboren, hatte acht Geschwister, war lange Zeit ihres Lebens Reinigungskraft. "Ich war einfach immer arm und werde es immer bleiben", ist sie überzeugt. Geld sei in der Gesellschaft eben ungerecht verteilt.

Im weihnachtlich dekorierten Raum neben dem Sozialmarkt in der Gellertgasse in Favoriten verteilt ein Freiwilligenteam der Bawag warmes Essen. (Gudrun Springer, 20.12.2023)