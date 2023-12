Man(n) hat gut lachen, wenn gerade ein gegen Hochwasser und andere Gefahren gerüstetes Anwesen für einen gebaut wird. AFP/JOSH EDELSON

Jedes Jahr versammeln sich im westlichen North Carolina – und wahrscheinlich noch an anderen Orten der Welt – die "Doomsday Preppers". Man spricht über einen möglichen Weltuntergang und darüber, was man für dieses Schreckensszenario alles vorbereiten muss. Auf der Agenda stehen etwa das Basiswissen rund um Landwirtschaft, das Kochen mit vorhandenen Zutaten und natürlich der Umgang mit Schusswaffen.

Wenn man der siebentreichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 115 Milliarden Dollar ist, dann muss man sich mit diesen Details wohl nicht aufhalten. Stattdessen baut man auf einer kleinen hawaiianischen Insel ein 100 Millionen teures Anwesen, das auch einen etwa 460 Quadratmeter großen Bunker bieten soll. Dieser soll nach Fertigstellung laut ersten Berichten mit sprengsicheren Türen und ausreichend Lebensmitteln ausgestattet sein.

Kauai heißt die Insel, von der hier gesprochen wird, und der dazugehörige Milliardär ist der bekannte Meta-Chef Mark Zuckerberg. Während dieser für seine Kundinnen und Kunden noch immer am virtuellen Metaverse bastelt, baut er sich selbst ein sehr reales Anwesen. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit davon nichts mitbekommen, allerdings konnten "Wired"-Redakteure erste Details zu dem im Bau befindlichen Projekt namens Koolau Ranch herausfinden und haben diese auch veröffentlicht.

Eigene Energieversorgung

Es ist ein irres Bauprojekt, das da gerade auf der hawaiianischen Insel entsteht. Allein der Boden, auf dem das neue Anwesen entsteht, soll um die 170 Millionen Dollar gekostet haben. Damit steigen die Gesamtkosten des Projekts auf 270 Millionen Dollar, was immer noch niedrig geschätzt ist, schreibt "Wired".

Die Fakten, die bereits bekannt sind, wissen zu beeindrucken. So wird das Anwesen eigene Energie-, Essens- und Wasserversorgung bieten. Für jene Personen, die dann dort leben können, ebenfalls wichtig sind die geplanten 30 Schlafzimmer und die dazugehörigen Badezimmer. Aufgeteilt sind die Zimmer auf ein Dutzend Baumhäuser, die via Seilen verbunden sind, um von einem zum anderen wechseln zu können. Ein mögliches Hochwasser würde also keinen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Bewohner haben.

Ebenfalls auf den Plänen zu sehen sind zwei Villen, die durch einen unterirdischen Tunnel miteinander und mit dem bereits erwähnten Bunker verbunden sind. Der Bunker selbst verfügt über mit Beton gefüllte Metalltüren, die sprengsicher sein sollen, und eine via Leiter erreichbare Fluchtluke.

Große Wand

Die Bewohner der Insel sind nicht glücklich mit dem Mega-Bauprojekt, wie etwa die lokale Zeitung "The Garden Island" schreibt. Viele Teile des Strandes seien nun abgesperrt, und eine meterhohe Wand, die das Zuckerberg-Anwesen umspannt, soll das Landschaftsbild zerstören. Einen Austausch mit den Bewohnern hat der Tech-Milliardär offenbar nicht gesucht.

Die Idee des für einen möglichen Weltuntergang gerüsteten Milliardärs ist allerdings nicht neu. Schon einige Vertreter dieser Zunft haben Vorbereitungen getroffen oder sind gerade dabei, sich im Notfall in ein bequemes und bombensicheres Domizil zurückziehen zu können. Erst im August wurde bekannt, dass Paypal-Mitgründer und Investor Peter Thiel vor ein neuseeländisches Gericht ziehen will, um für sein unterirdisches Anwesen in der Nähe der Stadt Wanaka, inklusive zehn Schlafzimmern und mehrerer Stockwerke, weiterkämpfen möchte. Im Vorjahr wurde die Projekt-Idee von lokalen Umweltgruppierungen und einem zuständigen Gericht abgelehnt.

Bereits fertig gerüstet ist OpenAI-CEO Sam Altman, der bereits 2016 wissen ließ: "Ich habe Waffen, Gold, Kaliumjodid, Antibiotika, Batterien, Wasser, Gasmasken von der israelischen Verteidigungsarmee und ein großes Stück Land in Big Sur, zu dem ich fliegen kann." Der Reddit-CEO Steve Huffman meinte 2017, er habe ausreichend Waffen und Nahrung zu Hause, um sich eine Zeitlang in seinem Haus einbunkern zu können.

Andere hüten das Geheimnis ihrer Bauprojekte offenbar besser. Laut Linkedin-Mitgründer Reid Hoffman soll mehr als die Hälfte aller Silicon Valley Milliardäre bereits in eine "Weltuntergangsversicherung" eingezahlt haben. Als Beispiel nannte er einen unterirdischen Bunker, wie Zuckerberg ihn gerade auf einer kleinen Insel im Stillen Ozean baut. (aam, 19.12.2023)