"Ich bin eine geborene Indigo-Seele, eine Ur- und Schöpferseele, ein göttlicher Avatar, der höchste derzeit inkarnierte Avatar, ein inkarniertes höchstes Lichtwesen, (mittlerweile) aus der 15. Dimension, ein urchristlicher Heiler und ein Medium." So beschreibt sich Oliver Brecht aka Geistheiler Sananda, und so jemand hat sich den Platz hinter dem 24. Türchen des heurigen Adventkalenders verdient. Der Mann heilte laut seiner Website bislang 382.000 Menschen – und das aus der Ferne. Ein Video auf Sanandas Youtube-Kanal trägt den Titel "Weltrekord im Heilen von Menschen und Tieren". Dort erfahren wir, dass zu den geistig-energetischen ganzheitlichen Heilungen "100.000 schriftlich dokumentierte und nachweisbare Klientenfeedbacks vorliegen".

Jesus stinkt ab gegenüber Brecht

Das sei das "weltweit größte Archiv an belegbaren Heilungen", und es belege mehr Heilungen durch Sananda als durch Jesus. Ein Heiler wie Brecht darf das sagen, er ist schließlich eine Inkarnation von Jesus von Nazareth. Für die ganz Begriffsstutzigen erklärt unser wiederauferstandenes Christkind das so: "Ich sage nicht, ich sei Jesus! Nein! Ich bin ein Lichtwesen und war damals in dem menschlichen Körper von ihm drin! Die meisten meiner perfiden Hater wissen nicht, was ein Lichtwesen ist, wissen nicht, was Reinkarnation ist!"

Was die Anzahl der geheilten Personen betrifft, soll Sananda laut eigenen Angaben Jesus schon überholt haben. imago images/CHROMORANGE

Würde man den Inhalt von Brechts Website ausdrucken: Mit den episch langen Texten in Buchform füllte man locker ein Billy-Regal von Ikea. Ein Tipp der Stiftung Gurutest: Lassen Sie die Fingern von Brechts Website, es wird rund um die Feiertage eh noch anstrengend genug.

Heilung über den Tod hinaus

Eine Preisliste für die Dienstleistungen finden wir dort ohnehin nicht. Die muss extra angefragt werden. Mit Rabattbettlern hat Brecht auch keine Freude, lässt er uns wissen: "Wem ich zu teuer bin, oder wer an mir zweifelt, oder wer Garantien will für Wirkungen und Erfolge meiner Behandlung, der soll es doch bitte einfach sein lassen!"

Unser Heiler beklagt sich in seinem Blog über einen Auftraggeber, der Geld zurückwollte. Dessen Freund, der auf Sanandas Heilenergie gewartet hatte, ist verstorben. Sananda redet mit solchen Ketzern Klartext: "Das Geld ist nun die größte Sorge dieses tollen Freundes! Von dem abgesehen, dass ich nie, unter keinen Umständen, siehe AGB, Geld zurückzahle, gibt es in der geistigen Welt keinen Tod! Das Geistwesen dieses tollen Freundes lebt ja weiter und braucht in der geistigen Welt umso mehr meine Behandlungen!"

Sanandas Gage ist Schmerzensgeld

Sananda spricht viel Unbill an, das ein Heiler erfährt, wenn es ums Honorar geht: "Das Geld, was ich verdiene, ist Schmerzensgeld! Wer sich ein wenig auskennt mit Energien, der weiß, wie kraftraubend und energieraubend so eine Arbeit ist!" Vor Kollegen, die sich beim Heilen nicht so reinknien wie er, warnt Sananda: "Es ist jedem überlassen, mir keinen Auftrag zu geben und sich einen Umsonstheiler zu suchen, die meisten sind jedoch teurer, und verfügen nicht über meine Heilkräfte!" Und außerdem: "Ich arbeite nicht mit dem Placeboeffekt wie alle anderen 'Heiler'!"

Die Freimaurer werden sich eine blutige Nase holen

Kritik prallt an Sananda nicht einfach ab. Sein Blog gegen "Rufmord und Verfolgungen" hat epische Länge. Die Kurzfassung: Vor allem die Freimaurer wollen einen wie ihn fertigmachen, das habe er "über Astralreisen herausgefunden". Aber da haben die sich ordentlich geschnitten, Sanandas Botschaft an Freimaurer, Graue und Reptiloide: "Mich habt ihr ungewollt zu einem unbesiegbaren Gegner gemacht, der sich seiner Selbst nun sehr bewusst ist und nun euer Ende einleiten wird, als Diener Gottes, mit allen anderen Lichtwesen und erwachten Beseelten zusammen!"

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★★★★★

Schwurbelfaktor: ☆☆☆☆☆

(Christian Kreil, 24.12.2023)