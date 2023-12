Im kommenden Jahr sollen erstmals zivile Raketen aus Großbritannien ins All starten. Der kleine private Weltraumbahnhof Saxavord Spaceport auf der Insel Unst im Norden der schottischen Shetlandinseln erhielt am Wochenende die Genehmigung für bis zu 30 Raketenstarts jährlich, der erste Flug soll voraussichtlich im Sommer 2024 erfolgen. Unter den ersten Kunden sind die deutschen Unternehmen Rocket Factory Augsburg und Hyimpulse, die Kleinsatelliten ins All schicken wollen.

Von der malerischen Insel Unst sollen künftig bis zu 30 Raketen jährlich ins All starten. SaxaVord UK Spaceport

Privatisierte RAF-Station

Das Gelände des Weltraumbahnhofs im Nordosten der von rund 650 Menschen bewohnten Insel Unst beherbergte ursprünglich eine Radarstation der Royal Air Force, die bis 1947 in Betrieb war. Inzwischen ist das Areal in Privatbesitz, 2022 wurde nach jahrelanger Planung eine Baugenehmigung für den Weltraumbahnhof erteilt. Die abgeschiedene nördliche Lage bietet Vorteile beim Start von Satelliten in polare Umlaufbahnen. Nach Fertigstellung soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden außerhalb Russlands drei Startrampen, eine Bodenstation und ein Flugkontrollzentrum umfassen.

Die Aufsichtsbehörde Civil Aviation Authority (CAA) erteilte am Sonntag die Startlizenz und bestätigte damit, dass der private Weltraumbahnhof die Sicherheits- und Umweltbedingungen erfülle. Jährlich dürfen bis zu 30 Starts stattfinden. Bisher wurden rund 34,9 Millionen Euro in die Entwicklung des Projekts investiert.

Weiterer schottischer Spaceport

Der zuständige CAA-Direktor Tim Johnson sprach von einem bahnbrechenden Moment für die Branche. "Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die britische Raumfahrt, da Raketen bald Satelliten von Schottland aus in die Umlaufbahn bringen könnten", sagte Johnson.

Der Saxavord Spaceport ist einer von mehreren geplanten Weltraumbahnhöfen im Vereinigten Königreich, das nach dem EU-Austritt auch im All nach mehr Unabhängigkeit von Europa strebt, wenngleich Großbritannien weiterhin Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation ist. Ein weiterer geplanter britischer Weltraumbahnhof liegt ebenfalls in Schottland, auf der Halbinsel A' Mhoine in der Grafschaft Sutherland, seit Mai 2023 wird dort gebaut. Die europäische Weltraumbehörde (Esa) betreibt ihren Weltraumbahnhof Kourou in der französischen Überseeregion Französisch-Guayana. (dare, APA, 18.12.2023)