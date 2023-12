Die Rate an mechanischen Fixierungen ging zurück. Das dürfte am besseren Raumangebot und an mehr natürlichem Licht liegen

Blick auf den Außenbereich der Kinderpsychiatrie. Das Foto wurde vom AKH Wien bereitgestellt. MedUni Wien/AKH Wien/Houdek

Wien – Der Umzug der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien hat durch eine modernere Ausstattung mit vergrößertem Raumangebot und mehr natürlichem Licht zu weniger Zwangsmaßnahmen bei den jungen Patientinnen und Patienten geführt. Es kam zu einer Reduktion der Rate an mechanischen Fixierungen von 13,7 auf 8,1 Prozent, teilte die Med-Uni am Montag in einer Aussendung mit. Auch die Gesamtdauer aller Zwangsmaßnahmen wurde auf fast die Hälfte verkürzt.

"Beschränkende Notfallmaßnahmen" werden an psychiatrischen Abteilungen zur Abwendung von akuter Gefahr für das Leben und die Gesundheit eines Menschen eingesetzt, wurde erläutert. Solche Zwangsmaßnahmen können jedoch mit erheblichen Risiken für Betroffene und Behandlungsteams einhergehen. Aus Studien an Abteilungen für Erwachsenenpsychiatrie war bereits bekannt, dass Umgebungsfaktoren wie personelle Ausstattung, Vorhandensein von Rückzugsmöglichkeiten, Privatsphäre und Zugang zu natürlichem Licht den Einsatz von Zwangsmaßnahmen beeinflussen können.

Am AKH freuen sie sich über die Folgen

Nun beweise eine Studie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien erstmals für Minderjährige, dass architektonische Innovation den Einsatz solcher Maßnahmen reduzieren kann. Die Klinik war im Oktober 2020 in einen eigens adaptierten und renovierten Gebäudeteil am Areal des AKH Wien umgezogen. Dort stehen mehr Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten sowie eine kinder- und jugendlichengerechte Ausstattung zur Verfügung.

"Bedenkt man den Anstieg an psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen mit der Fortdauer der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen im Beobachtungszeitraum unserer Studie, so wird die enorme Relevanz unserer Ergebnisse deutlich", erläuterte Paul Plener, Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Forschungsergebnisse wurden nun in "Child and Adolescent Mental Health" publiziert. (APA, red, 18.12.2023)