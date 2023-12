Pilotprojekt Niederlande: Cannabis wird nach jahrelanger Tolerierung probeweise legal

In den Niederlanden ist in den Städten Breda und Tilburg ein Pilotprojekt zum Verkauf von legal angebautem Cannabis gestartet. Denn bislang bewegten sich Coffeeshop-Betreiber in dem Land in einem rechtlichen Graubereich. Auch in Deutschland wird das Cannabis-Projekt mit großem Interesse verfolgt