Das Gebäude, in dem Nikolaj Stopnewitsch nun unterrichtet, hat schon bessere Tage gesehen. Jo Angerer

Montagmorgen in der russischen Provinz. In Alexejewka, rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau, scheint das Leben auf den ersten Blick so zu sein, wie es schon immer war. Als existiere die Sowjetunion noch. Der Torbogen mit Hammer und Sichel am Dorfeingang verweist auf die örtliche Kolchose, den landwirtschaftlichen Staatsbetrieb, den es früher hier gab.

Seit September arbeitet Nikolaj Stopnewitsch hier als Dorflehrer. Einer, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Nikolaj hat in Moskau gearbeitet, war Manager in einem internationalen Konzern. Mit hohem Verdienst, Dienstwagen und vielen Auslandsreisen. Ein Traumjob. Doch vor zwei Jahren hat Nikolaj hingeschmissen. Warum? "Früher investierte ich mein Wissen und mein Können in die Arbeit. Und danach fing mein Leben an", erzählt er dem STANDARD. "Was ich wollte, das war, die Grenzen zwischen Leben und Arbeit aufzuheben." Jetzt ist Nikolaj Dorflehrer, unterrichtet Geografie und Englisch, für ein Zehntel seines bisherigen Gehalts. En Aussteiger? Eher ein Einsteiger in einen Job, in dem er sich wohlfühlt.

Unveränderter Alltag

Genau fünf Straßen gibt es in Alexejewka, 573 Einwohner leben hier. Die Menschen auf dem Land, es sind die Stammwähler von Russlands Präsident Wladimir Putin. Hier verfängt die Geschichte von den neuen "Feinden", den "bösen" US-Amerikanern. Und Nikolaj? Ausgerechnet hier unterrichtet er jetzt Englisch. Im Dorf gebe es schon Widerstände, sagt Nikolaj dem STANDARD. "Jetzt, wo sich Russland mit gut der Hälfte der Welt in einem Konflikt befindet, sagen sie: wozu? Wir werden doch nirgendwo hingehen, wir werden hier Traktorfahrer werden, wozu brauchen wir Ihr Englisch?" Nikolaj hält dagegen: "Man muss die Kinder motivieren, über die weite und interessante Welt erzählen, die global vernetzt ist und in der auch sie einen Platz haben. Bei manchen funktioniert das, bei anderen nicht."

Stopnewitsch fühlt sich auf dem Land wohl, weil er eine sinnvolle Aufgabe im Unterrichten sieht. Jo Angerer

Russlands Abgrenzung von der westlichen Welt, Folge des Krieges in der Ukraine, ist natürlich auch in Alexejewka spürbar. Was Nikolaj erstaunt: "Die Welt hat sich ja sehr stark verändert. Doch für die meisten Menschen, die heute hier auf dem Dorf leben, hat sich nichts geändert. Sie stehen weiterhin um 5 Uhr morgens auf, gehen das Vieh füttern und tränken, bügeln die Hemden für die Kinder und gehen dann zur Arbeit."

Dramatische Ereignisse

Militärischen Unterricht, wie an vielen Schulen Russlands, gibt es in dem Dorf nicht mehr. Den neuen Patriotismus hingegen schon. In den Dörfern der Region werben Plakate für die russische Armee, für den Kampf in der Ukraine. Nikolajs Nachbar wollte nicht in den Krieg ziehen. Doch im September 2022, während der Teilmobilisierung, wurde er eingezogen. Wenige Wochen später kam er im Sarg zurück. "Das war das tragischste Ereignis hier im Dorf", erzählt Nikolaj. "Das ganze Dorf war bei der Beerdigung dabei. Aber auch hier, als würde das Dorf so tun, als ob sich nichts geändert hätte. Nach dem Motto: Jetzt haben wir ihn zu Grabe getragen, und das Leben geht weiter."

"Lehrer für Russland" nennt sich die Privatinitiative, die Nikolaj als Dorflehrer nach Alexejewka vermittelt hat. Unterstützt von Spenden und Zuschüssen will sie Bildung auf die Dörfer bringen. Denn Bildungschancen hängen in Russland stark vom Wohnort ab; wer auf dem Land wohnt, schafft es nur schwer an eine Uni. Gute Lehrer würden in der Provinz fehlen, so Nikolaj, das liege am schlechten Gehalt von umgerechnet nur 200 Euro pro Monat. Lehrer wie Nikolaj würden ihr Kollegium neu motivieren, sagt Irina Roschkowa, Nikolajs Direktorin, dem STANDARD. "Wenn jemand mit neuen Sichtweisen, mit frischem Wind kommt, sind auch alle anderen wieder motivierter zu arbeiten, sich vielleicht etwas bei ihm abzuschauen, es bei sich selbst auszuprobieren, funktioniert es oder funktioniert es nicht?"

Internationales Bewusstsein

"Kinder sind überall klasse, aufgeweckte und offene Wesen, in Dörfern ebenso wie in Städten", weiß Nikolaj. Sie will er erreichen, auch mit aktuellen Themen. Im Geografie-Unterricht geht es etwa um den Klimawandel. Für seine Schülerinnen und Schüler ein völlig neues Problem. Ökologisches Bewusstsein wolle er den Kindern vermitteln, sagt Nikolaj. "Ich gebe ihnen zu verstehen, dass wir alle ein gemeinsames Haus, einen Planeten haben. Wir habe keine Alternativen, und wir müssen uns um dieses Haus kümmern."

Alexejewka ist eine arme Ortschaft. Jo Angerer

Nikolaj will auf alle Fälle Lehrer bleiben. Ob er es schafft? In Alexejewka lebt er von seinem kargen Lehrergehalt und von Ersparnissen. Ob das Geld über das laufende Schuljahr hinaus reichen wird, das weiß er nicht. (Jo Angerer aus Alexejewka, 26.12.2023)