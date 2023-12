Das Reisejahr 2023 neigt sich nun endgültig dem Ende zu. Zeit für eine Rückschau: Welche Destinationen waren heuer besonders gefragt? Darüber gibt unter anderem die Zahl der einschlägigen Suchanfragen bei Google Auskunft, die in den "Year in Search"-Daten zusammengefasst werden – einem Bericht, der zeigt, was Nutzerinnen und Nutzer in den letzten zwölf Monaten gegoogelt haben.

Im Folgenden also ein Überblick über die zehn Länder, die im Vergleich zum Vorjahr den größten Anstieg der Suchanfragen bei Google verzeichnet haben. Vielleicht ist darunter die eine oder andere Inspiration für das kommende Reisejahr.

10. Marokko

Marokko eröffnet die Top Ten der am meisten gegoogelten Reiseländer. Das Suchvolumen mag auch damit zusammenhängen, dass das Land im September von einem verheerenden Erdbeben erschüttert wurde. Gerade deswegen ruft Marokko Touristinnen und Touristen mittlerweile wieder dazu auf, das Land zu besuchen, denn die Menschen dort leben zu großen Teilen vom Tourismus. Neben der Sahara und dem Atlas-Gebirge lockt das Land mit seinen architektonischen Schätzen: Städte wie Marrakesch, Fes, Rabat und Meknes sind voller Paläste, Moscheen und prachtvoller Gärten.

9. Malta

Comino ist die kleinste bewohnte Insel Maltas und nur drei Quadratkilometer groß. Auch im Dezember gibt es einen regelmäßigen Fährbetrieb, und man kann diese Insel besuchen. imago images/Mario Aurich

Den neunten Platz im Ranking sichert sich die Mittelmeerinsel Malta. In dem kleinen Land vermischen sich die Einflüsse aus dem Süden Europas und dem Norden Afrikas zusammen mit britischen Gepflogenheiten. Die Briten hatten nämlich lange Zeit das sagen auf der Insel zwischen Sizilien und Tunesien, davor wurde sie aber auch von Franzosen, Mauren und Römern besetzt. Alle hinterließen Spuren. Gleichzeitig bietet der Inselstaat jedoch auch Strände zum Entspannen. Wer es besonders ruhig haben will, sollte sich die kleine Nachbarinsel Gozo vornehmen. Man kann Malta ganzjährig bereisen.

8. Ägypten

Ein Segelboot auf dem Nil. Im Hintergrund ist der Cairo Tower zu sehen. EPA/KHALED ELFIQI

Das Land am Nil stand 2023 bei Google-Userinnen und -Usern hoch im Kurs. Es bietet sich für einen Kultururlaub ebenso an wie für einen Strandurlaub. Man kann natürlich beides miteinander verbinden. Natürlich gibt es viel antike Geschichte zu entdecken, aber auch Kunstgalerien und Souks sind einen Besuch wert. Eine Nilkreuzfahrt bietet sich selbstverständlich auch an. Wem das alles zu viel ist, dem bleibt immer noch die Sahara.

7. Thailand

Zahlreiche Inseln locken Reisende aus aller Welt nach Thailand. REUTERS/JORGE SILVA

Das südostasiatische Land dürfte heuer ebenfalls ein Sehnsuchtsort vieler Reisender gewesen sein. Immerhin kommt es auf Rang sieben der am häufigsten gegoogelten Destinationen. Thailand ist jedenfalls mehr als Bangkok, Koh Samui oder Pattaya. Letzteres möchte zum Beispiel sein Image als Sündenpfuhl loswerden. Das Land mit den 1.430 Inseln eignet sich hervorragend, um dem Winter zu entkommen.

6. Zypern

Auf Platz sechs reiht sich Zypern ein. Die beliebte Insel möchte weg vom Massentourismus und mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Ob das gelingt, wird sich weisen. Sie hat jedenfalls mehr zu bieten als Strandurlaub: einen vielfältigen Mix aus Bergen, Küstenregionen mit Traumstränden und unberührter Natur im Landesinneren. Wer es nicht zu heiß mag, sollte Zypern nicht während der Sommermonate besuchen, dann liegen die Temperaturen meist deutlich über 30 Grad. Herbst und Frühling, aber auch Winter sind dagegen angenehm mild und sonnig. Ideal, um sich zum Beispiel den Salzsee von Larnaka anzuschauen, wo von November bis März tausende Flamingos überwintern, oder auch die weißen Klippen von Limassol an der Südküste der Insel.

5. Kroatien

Im Landesinneren bietet Kroatien unberührte Natur, etwa den Nationalpark Plitvicer Seen mit seinen zahlreichen Wasserfällen. IMAGO/Reichwein

Schon immer ein Favorit unter österreichischen Urlauberinnen und Urlaubern, kommt Kroatien 2023 in die Top Ten der am meisten gegoogelten Reiseziele der Welt. Vielleicht liegt es an der seit heuer leichteren Einreise? Der Euro-Einführung? Wahrscheinlich hat es mit den mehr als 1.700 Küstenkilometern entlang der Adria und über 1.000 Inseln zu tun, die das Land neben reizvollen Städten wie Dubrovnik bietet. Außerdem sollte man das Landesinnere mit seinen zahlreichen Nationalparks nicht unterschätzen.

4. Portugal

Portugal landet auf Platz vier der Reiseziele, die die Menschen 2023 auf Google am meisten interessiert haben. Von neuen Restaurants bis hin zu den Stränden gibt es in Portugal einiges zu entdecken. Porto zum Beispiel hat sich den Ruf erworben, gastronomisch ganz weit vorne mitzumischen. Wer dem europäischen Winter entfliehen, aber Europa nicht verlassen möchte, dem seien noch Madeira oder die Azoren ans Herz gelegt. Die beiden Inseln liegen zwar weit vom portugiesischen Festland entfernt, gehören aber offiziell dazu.

3. Italien

Paularo ist ein neues Bergsteigerdorf in den Karnischen Alpen. Comune di Paularo

Italien heimst die Bronzemedaille der am meisten gegoogelten Reiseländer des Jahres ein. Egal ob in die Toskana, an die Adria, in die Dolomiten oder nach Sizilien: Jedes Jahr zieht es Millionen Besucherinnen und Besucher in unser vielfältiges Nachbarland.

2. Spanien

Auf Platz zwei des Rankings landet Spanien. Weder die extreme Hitze noch der Overtourism in Städten wie Barcelona tun der Popularität des Landes einen Abbruch. Immerhin hat Spanien für jeden Geschmack etwas zu bieten: Städtetrips, Wander-, Bade- oder (ja, auch) Partyurlaub. Wem der Trubel zu viel ist, der sollte das Land in der Nebensaison besuchen. Die Städte leeren sich, die Strände werden ruhiger, und die Temperaturen sind auch noch im Winter angenehm mild.

1. Griechenland

Der Vollmond steigt hinter dem Poseidon-Tempel am Kap Sounion auf. IMAGO/ANE Edition

Griechenland führt die Liste der am häufigsten gegoogelten Reiseländer für 2023 an. Was sich auch in den Tourismuszahlen des Landes widerspiegelt: Das Land wird heuer wohl einen neuen Tourismusrekord aufstellen. Egal ob es das Festland ist oder die unzähligen und vielfältigen Inseln – Urlaub in Griechenland boomt. Und das trotz der verheerenden Waldbrände, die im Sommer unter anderem auf Rhodos wüteten. Diese dürften das Suchvolumen nach dem Land übrigens ebenso wie die Überflutungen beeinflusst haben. Aber weder Naturkatastrophen noch die neue Touristensteuer, die 2024 kommen soll, werden Reisende davon abhalten, das Land zu besuchen. (red, 19.12.2023)