Kaum eine andere Zeit des Jahres eignet sich zum gemeinsamen Spielen so wie die Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr. Viele sind dieser Tage bei Ihren Familien zu Hause, und so ergeben sich oft Runden von mehreren Menschen, die sich die Zeit zwischen dem einen und dem nächsten Essen mit einer Partie Spielen vertreiben. Dabei kommen vielleicht immer wieder dieselben paar Klassiker auf den Tisch: von Monopoly oder Siedler von Catan über Risiko und Tabu bis hin zu etwas belebteren Spielen wie Activity oder Twister.

Auch Schach kann mehr als nur zwei Leute in den Bann ziehen. aldomurillo/Getty Images

Neben den Klassikern gibt es natürlich eine unendliche Bandbreite an anderen Spielen. Nicht immer braucht es mehrere Spielerinnen und Spieler, für manche Kartenspiele oder auch für Schach, das in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, braucht es eigentlich gerade mal zwei. Während für die einen Spielen zur weihnachtlichen Tradition geworden ist, können andere damit eher weniger anfangen, und für jene, die nicht gut im Verlieren sind, kann ein Spiel vielleicht sogar den Feiertagsfrieden trüben.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Spiele mögen Sie besonders, mit welchen können Sie hingegen gar nichts anfangen? Gibt es welche, die Sie jedes Jahr um diese Zeit spielen? Können Sie gut verlieren, oder sind Sie schnell auch mal genervt vom Spielen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.12.2023)