"Schlechter hätte es nicht laufen können": Für den Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer ist das kurzfristig beschlossene vorzeitige Auslaufen der Förderung für Elektroautos in Deutschland ein schwerer Rückschlag für die dortige Fahrzeugbranche. Er erwartet Rückgänge bei den Neuzulassungen elektrisch angetriebener Autos. Deshalb seien auch neue Investitionen in den Verbrennerantrieb notwendig und Verluste beim Geschäft mit den Elektroautos vorgezeichnet. "Die deutsche Autoindustrie verliert Wettbewerbsfähigkeit", folgert Dudenhöffer, der noch bis Jahresende Direktor des CAR-Instituts in Duisburg ist.

Wegen akuter Budgetnöte gehören Kaufprämien für E-Autos in Deutschland der Vergangenheit an. Dabei ist die Elektromobilität dort schon zuvor ins Stottern geraten. Sylvio Dittrich via www.imago-im

Was ist geschehen? Um ihre akuten Budgetnöte zu lindern, hat die deutsche Ampelregierung die Förderung von Elektrofahrzeugen eingestellt. Seit Montag können Private keine neuen Anträge für den Umweltbonus mehr stellen. Sprich, Elektroautos müssen sich künftig ohne Kaufprämien am Markt gegenüber Verbrennern behaupten, was Dudenhöffer zufolge zu einer deutlichen Bremsspur bei deren Absatz führen wird.

Einbruch im Neugeschäft

Er erwartet nämlich, dass ohne Zuschüsse nächstes Jahr 200.000 E-Autos weniger als in diesem Jahr neu auf deutsche Straßen kommen werden, also nur 320.000 elektrisch angetriebene Fahrzeuge neu zugelassen werden. Dadurch wird deren Anteil am Gesamtmarkt von mehr als 18 Prozent auf nur noch elf Prozent sinken. Im Jahr 2025 wird der Absatz voraussichtlich nochmals um 20.000 E-Autos zurückgehen, sodass deren Marktanteil sogar unter zehn Prozent fallen werde.

Dabei ist das Hochlaufen der Elektromobilität schon zuvor ins Stottern geraten, nachdem gewerblichen Käufern die Prämie gestrichen worden war. Als Folge ist das Langfristziel der deutschen Regierung, bis 2030 etwa 15 Millionen elektrisch angetriebene Autos auf die Straße zu bringen, in weite Ferne gerückt. Vielmehr galten sieben bis acht Millionen als realistisch, wobei nun auch diese Prognose wankt.

"China beflügelt das Elektroauto mit starken Kaufanreizen für Neuwagenkäufer", sagt Dudenhöffer. "Dort macht man das Gegenteil von Deutschland." Ihm zufolge werden in China 2025 voraussichtlich 7,2 Millionen neue E-Autos zugelassen, womit mehr als jeder vierte Wagen, konkret 27 Prozent, in diese Kategorie fallen wird.

China im Vorteil

Wegen des sehr dynamischen Elektroautomarkts in China sieht Dudenhöffer dortige Erzeuger nun weltweit in einer "überragenden Marktposition". Für die deutschen Anbieter bedeute der schwache Heimmarkt das Überdenken der bisher auf E-Autos ausgelegten Strategie. Nun würden Investitionen in Verbrenner notwendig, während bei E-Autos Verluste drohen. "Mit der Haushaltskrise fährt nach unserer Einschätzung die Autoindustrie in Deutschland in eine Elektroautokrise", sagt Dudenhöffer.

Deutsche Konsumentenschützer sehen kein großes Problem im früheren Auslaufen der staatlichen Zuschüsse: "Kaufprämien waren kurzfristig wichtig, um die Verbreitung von Elektroautos anzukurbeln", sagt Marion Jungbluth vom Bundesverband Verbraucherzentrale. Langfristig könne das Markthochlaufen aber nicht auf Kosten der Steuerzahlenden finanziert werden.

Um den Absatz anzukurbeln, hatte die damalige Bundesregierung 2016 eine Kaufprämie beschlossen. Laut dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wurden seitdem etwa zehn Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge lockergemacht. Das Förderprogramm sei erfolgreich gewesen und habe die Elektromobilität in Deutschland vorangebracht.

Mieten statt kaufen

Allein, sozial gerecht war dieses insofern nicht, als ein neues Elektroauto– ob mit oder ohne Prämie – für den Großteil der Bevölkerung ohnedies zu teuer ist. Frankreich beschreitet diesbezüglich einen anderen Weg, indem Anfang nächsten Jahres ein staatliches Leasing von E-Auto-Modellen ab 100 Euro pro Monat startet.

Das Angebot richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen, die beruflich auf das Auto angewiesen sind. Als Beispiele für Fahrzeuge, die dafür infrage kommen, nannte die Regierung Modelle der Hersteller Renault, Peugeot und Citroën sowie von Opel und Fiat. Voraussetzung ist, dass der Kaufpreis des Wagens unter 47.000 Euro und das Gewicht unter 2,4 Tonnen liegt. (Alexander Hahn, 19.12.2023)