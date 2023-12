Und schon ist es bald vorüber, das Jahr 2023. In nur wenigen Tagen ist Silvester, und das neue Jahr beginnt. Für viele Menschen ist diese Zeit auch mit einem bewussten Blick nach vorn oder in die Vergangenheit verbunden, alle möglichen Rituale werden begangen, Vorsätze beschlossen. Vorsätze sind meist aber auch damit verbunden, etwas besser zu machen. Dabei ist es ebenso wichtig, sich die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was eigentlich alles an Gutem passiert ist.

An was erinnern Sie sich am Ende des Jahres gern? Viktoriia Hnatiuk/Getty Images/iStockphoto

Das können große Lebensveränderungen sein, wie das Kündigen eines Jobs, den man nicht mehr gern macht, das Beendigen einer Studienarbeit, die sich über Monate gezogen hat, aber auch sehr private Veränderungen wie eine Schwangerschaft, eine Hochzeit oder das Kennenlernen eines ganz speziellen Menschen. Vielleicht hat man eine schwere Krankheit überwunden oder konnte jemandem in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Womöglich hat man neue gute Freundschaften geschlossen oder auf Reisen Dinge erlebt, die man nicht so schnell vergessen wird. Oftmals sind es auch die kleinen Momente, die Großes bewirken und einen nachhaltig stärken und erfreuen.

Wie war das im Jahr 2023 bei Ihnen?

Welche Momente haben Ihr Jahr bereichert? Welche größeren Veränderungen haben Sie erlebt, die Ihnen heute ein positives Gefühl verleihen? Was war das absolut Beste, das Ihnen 2023 widerfahren ist? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 29.12.2023)