Was Mitmenschen gegenüber höflich erscheint, kann einen im schlimmsten Fall umbringen – zumindest wenn es um unterdrücktes Niesen geht. So unangenehm und unhygienisch es in Gesellschaft auch sein mag, Luft und Nasensekrete explosionsartig und lautstark auszustoßen, aus medizinischer Sicht ist die Sache eindeutig: Wer die natürliche Reaktion des Körpers unterbindet, Reizstoffe aus der Nase loszuwerden, riskiert schmerzhafte oder sogar gefährliche Folgen. Die Liste möglicher Komplikationen reicht von Blutgefäßverletzungen und Verletzungen im Rachenraum über Gehörprobleme bis zu, in seltenen Fällen, lebensbedrohlichen Schäden.

Wer laut niest, riskiert vielleicht böse Blicke, aber immerhin keine körperlichen Schäden durch starken Luftdruck. IMAGO/Pond5 Images

Die physiologische Abfolge des Niesens beginnt wenig überraschend in der Nase, involviert sind aber weit mehr Teile des Körpers. Kommt es zu einem Reiz in der Nasenschleimhaut, etwa durch Staub, Bakterien, Pollen oder bei sensiblen Menschen auch Licht, wird ein Areal im sogenannten Markhirn aktiviert, das für die Steuerung des Niesens zuständig ist. Wird dort der Niesreflex angeregt, beginnt die Vorbereitung auf die brachiale Selbstreinigung: Nach dem Einatmen wird kurz die Luft angehalten und Druck in der Lunge aufgebaut, dann ziehen sich die Atemmuskeln schlagartig zusammen, und es kommt zum Niesen – mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h.

Unangenehm bis lebensbedrohlich

Wer bei diesem Vorgang den Mund geschlossen hält und sich auch noch die Nase zuhält, sorgt für einen enormen und abrupten Anstieg des Luftdrucks im Körper, insbesondere im Bereich des Kopfs. Das kann zu Nasenbluten aber auch zu Verletzungen anderer Blutgefäße im Kopf- und Halsbereich führen. Dabei können Verspannungen im Nacken oder vorübergehende Gleichgewichtsstörungen auftreten. Seltener kommt es durch den steigenden Druck zu Schäden am Mittelohr, also Gehörverletzungen oder sogar Rissen im Trommelfell. Und dann gibt es noch die seltenen Extremfälle in der Fachliteratur, bei denen der Niesstopp Blutgerinnsel im Gehirn, Schlaganfälle oder Fehlgeburten ausgelöst hat.

Eine weitere sehr seltene, aber mehr als unangenehme Folge zeigt aktuell das drastische Beispiel eines jungen Mannes aus Großbritannien auf: Er wollte beim Autofahren einen ungelegenen Nieser durch Zuhalten von Nase und Mund unterbinden – und landete daraufhin mit heftigen Hals- und Nackenschmerzen in der Notaufnahme. Dort stellte sich heraus, dass durch den enormen Druck seine Luftröhre gerissen war, eine potenziell tödliche Verletzung.

Ein Team um Rasads Misirovs von der University of Dundee School of Medicine berichtete kürzlich im Fachblatt "BMJ Case Reports" über den Fall. Zunächst seien er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Zustand des Patienten überrascht gewesen, sagte Misirovs zum "Guardian". "Röntgenaufnahmen der Halsweichteile zeigten Luft in Teilen der Halsstrukturen, in denen sich keine Luft befinden sollte", berichtete der Mediziner. Weitere Untersuchungen mittels Computertomografie hätten dann ein Loch in der Luftröhre enthüllt. "Keiner von uns hatte zuvor eine solche Situation erlebt, abgesehen von Löchern in der Luftröhre nach Verletzungen oder Komplikationen bei Operationen", sagte Misirovs.

Ab in die Armbeuge

Die Wahrscheinlichkeit für eine so schwerwiegende Niesverletzung sei zwar extrem gering, zeige aber dennoch auf, dass die absichtliche Unterdrückung medizinisch riskant und keinesfalls ratsam sei, sagte Misirovs. "Mein Rat ist, das Niesen zuzulassen, da es ein natürlicher Abwehrmechanismus des Körpers ist, um Reizstoffe loszuwerden." Um Mitmenschen vor unserem nasalen Sprühnebel aus Speichel, Nasensekret und Krankheitserregern zu schützen, empfiehlt der Mediziner, in die Armbeuge zu niesen oder zumindest die Hand vorzuhalten, die dann allerdings zu waschen wäre.

Für den jungen Mann aus Großbritannien ging die Sache übrigens glimpflich aus: Er konnte nach zwei Tagen stationärer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, nach fünf Wochen war der Riss wieder vollständig verheilt. "Es hätte aber schlimmer kommen können", sagte Misirovs, im äußersten Fall hätte der Mann auch ersticken können. Dann also lieber doch ein paar böse Blicke oder eine klebrige Windschutzscheibe riskieren – und laut lostrompeten. (dare, 18.12.2023)