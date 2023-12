In fast jeder Fernsehproduktion sind Statisten und Statistinnen im Einsatz. Wir haben bei drei Komparsen nachgefragt, was sie an dieser Arbeit reizt

Im Hintergrund bei "Soko Donau" einen Passanten mimen, auf dem Pferd in einem Periodendrama in die Schlacht reiten oder der Tote aus dem Fluss sein: Viele Filme und Serien leben von Statistinnen und Statisten. Die Tage als Komparse sind lang, schlecht bezahlt und inkludieren erhebliche Wartezeiten.

Doch was ist die Faszination dahinter? Warum wollen so viele Filmluft schnuppern? Wir haben bei drei Komparsen der Besetzungsagentur Extras nachgefragt. Dort sind weit über 15.000 Personen aus fast allen Bundesländern unter Vertrag – vom Baby bis zur Urgroßmutter. Wolfgang, Sabine und Tom Heinz sind unter denen, die am häufigsten im Einsatz sind.

Wolfgang (62) aus Linz: "Am Ende hatte ich zwei oder drei Stück Torte gegessen"

Diese Uniform ist ein Kostüm: Wolfgang in seiner Rolle als Polizist. W.S.

"Ich bin seit 2006 Komparse, weil ich einmal sehen wollte, wie es so beim Film und Fernsehen abläuft. Seither habe ich verschiedene Rollen gespielt: Arzt, Sanitäter, Gärtner, Platzwart, Bootsbesitzer, Autofahrer, Bordellbesucher, Spurensicherer und Polizist. Statisterie ist eine super Möglichkeit, um hinter die Kulissen zu blicken. Ich war zum Beispiel 2010 mal bei einem Dreh für den 'Tatort' dabei, wo wir eine Leiche aus der Donau geholt haben. Es war ein wunderschön sonniger Tag. Im Film haben sie das Material so abgedunkelt, dass es vier Uhr früh war und der Kommissar aus dem Schlaf geläutet wurde dafür. Für das Geld darf man Statisterie nicht machen, und man muss genug Zeit haben. Denn häufig gibt es für einen ganzen Drehtag nur 50 bis 60 Euro, und der dauert auch mal zehn bis zwölf Stunden. Dafür lernt man aber ganz besondere Leute kennen und hat lustige Erlebnisse.

Ich wollte lange einen Polizisten spielen. Aktuell darf ich das bei 'Soko Linz' die ganze Staffel und bin Teil des Kommissariats. Das heißt, dass wir auch immer wieder in der Stadt in Uniformen und mit Autos, die aussehen wie Polizeiwagen, unterwegs sind. Vor kurzem kam ein Bekannter auf mich zu und fragte ganz verwirrt, was denn passiert sei. Ich sagte ihm, das dürfe ich ihm leider nicht sagen. In dem Moment hat er komplett vergessen, dass ich nicht wirklich Polizist, sondern in Pension bin. Ich liebe die Atmosphäre am Set bei 'Soko Linz', wenn man einfach jeden kennt, vom Cateringteam bis zum Kameramann. Es ist wie eine Familie.

Meistens bin ich bei Produktionen in Oberösterreich dabei, aber für besondere Sachen fahr ich auch mal weiter weg. Ich saß beispielsweise bei 'Mission Impossible' im Publikum der Staatsoper, das war spannend. Gesehen habe ich mich im Film zwar nicht, aber im Standbild habe ich geglaubt, mich zu erkennen. Der Job ist auch nicht immer einfach. Für eine Produktion haben wir damals Besetzer eines Camps gespielt und wurden von der Polizei vertrieben, bei strömendem Regen und furchtbarem Wetter. Die Szene wurde großartig, die Bedingungen waren es nicht. Und einmal drehten wir bei 34 Grad im Sommer eine Herbst-Folge inklusive langer Jacke, Schal und so weiter. Das war anstrengend. Ich erinnere mich auch noch gut daran, als ich im Hintergrund einer Szene mal einen Bissen Torte essen sollte. Am Ende hatten wir die Szenen so oft gemacht, dass ich bestimmt zwei oder drei Stück verspeist hatte."

Sabine (50) aus Kufstein: "Ich habe keine Lust, stundenlang in einem Bachbett zu liegen"

Sabine spielt lieber eine Ärztin als eine Tote. S.P.

"Ich bin Lehrerin in der Tourismusschule St. Johann in Tirol. Die Szenen mit dem Koch Hannes Kofler aus 'Soko Kitzbühel' wurden damals bei uns an der Schule gedreht. Ich wurde neugierig und meldete mich schließlich bei der Besetzungsagentur Extras. Zwei Tage später hatte ich bereits meinen ersten Einsatz als Rechtsanwältin. Das ist 17 Jahre her. Seither war ich immer wieder bei 'Soko Kitzbühel', dem 'Bergdoktor' und einigen Filmen dabei, besonders dann, wenn ich Sommerferien habe. Ein paar Mal habe ich auch schon Schulklassen von mir als Komparsen an den 'Bergdoktor' oder 'Soko Kitzbühel' vermittelt, das war immer ein ganz besonderes Erlebnis für alle.

Ich finde es extrem spannend zu sehen, wie Filme gemacht werden, auch wenn die Tage oft zehn Stunden lang sind und man teilweise neun Stunden davon nur auf seinen Einsatz wartet. Dafür trifft man wahnsinnig spannende Leute und viele Komparsen, die auch öfter dabei sind. Dabei haben sich schon echte Freundschaften entwickelt. Wenn man das gerne macht, ist man ein bisschen ein Freak und trifft auf andere Freaks. Das ist immer nett. Und immer wieder passieren auch Hoppalas. Wir haben mal in Ellmau auf einem alten Bauernhof gedreht, der Sarg stand am Hang, und plötzlich begann der zu rutschen und ist einige Meter den Berg hinuntergefahren. So etwas bleibt natürlich in Erinnerung.

Am härtesten sind Nachtdrehs, da habe ich mich auch schonmal ziemlich verkühlt, als ich eine Kellnerin im Dirndl beim 'Bergdoktor' gespielt habe. Da bin ich lieber eine Krankenschwester, Ärztin oder Polizistin. Deshalb möchte ich auch keine Leiche spielen. Wie ich immer sage: Nicht alle Leichen werden bei der warmen Kachelofenbank gefunden. Und ich habe wenig Lust, stundenlang in einem Bachbett zu liegen, während die Szenen abgedreht werden. Früher war ich beim Schauen jeder Folge aufgeregt, ob ich wohl zu sehen sein werde, inzwischen ist mir das egal. Es geht mir darum, dabei gewesen zu sein und vielleicht Gesichter von meinen Bekannten zu sehen."

Tom Heinz (58) aus Perchtoldsdorf: "Ich wurde ausgewählt, weil ich relativ klein bin"

Herrschaftliche Rolle: Tom Heinz als Kaiser Franz Joseph. Breitenecker

"Ich glaube, viele Menschen ziehen nicht in Betracht, dass Leute, die vor der Kamera beispielsweise als Komparse arbeiten, auch immer wieder hinter der Kamera dabei sind. Ich habe damit begonnen, bei Drehbüchern mitzuschreiben und Castings zu organisieren. Irgendwann wurde ich gefragt: Kannst du die Rolle nicht machen, wir stellen uns genau deinen Typ vor? Für mich ist das spannendste Projekt immer das nächste, und gerade vor Corona wurden in Wien wahnsinnig viele internationale Filme und Serien gedreht, was natürlich megageil war. Ich habe bereits mit Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Mila Kunis, Ryan Reynolds und auch Helen Mirren gedreht.

Wenn man seit zwanzig Jahren im Geschäft ist und auch vernünftiges Englisch spricht, dann ergeben sich solche Chancen schneller, und man kommt auch richtig mit den Stars in Kontakt. Bei 'Mission Impossible', der zum Teil in der Staatsoper gedreht wurde, wurde ich von Tom Cruise ausgewählt, mit ihm eine Szene zu machen, weil ich mit 1,73 Meter relativ klein bin. Er wollte jemand, der nicht größer ist als er. Oft geht es nur um solche Aspekte. Sechs Tage dauerte der Dreh, es waren nur Nachtdrehs. Ich liebe so etwas und vor allem die Abwechslung. Ich war bereits bei 65 Kinofilmen, 15 Kurzfilmen, 36 Werbespots, 15 Dokumentationen, 15 Musikvideos, acht Streamingproduktionen und 135 TV-Produktionen dabei. Das bedeutet so viele unterschiedliche Rollen – manche mit Text, manche ohne –, so viele unterschiedliche Kostüme, von denen manche maßgeschneiderte Einzelanfertigungen waren. Ungern trage ich Polizeiuniformen. Ich fühle mich darin nicht wohl, deswegen wehre ich mich dagegen. Ich würde irgendwann noch gerne mit Pferden drehen. Ich bin Reiter, und das hat sich bisher noch nie ergeben." (Sandra Gloning, 19.12.2023)