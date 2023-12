Die Abwicklung von Schäden läuft bereits fast vollautomatisch. Die Versicherung will nun das Service für Drittkunden auf- und ausbauen

Bei der Uniqa setzt man auf technologische Lösungen zur Unterstützung der Mitarbeiter. KI hilft bereits bei der Schadensabwicklung. Mit so frei gewordener Arbeitskraft unterstützt man Drittpartner. Dieses Geschäft soll weiter ausgebaut werden. UNIQA/Nessweda

Wien - Automatisierte Abwicklungen etwa von Schäden oder die Rückerstattung von Arztrechnungen passieren bei der Uniqa bereits voll automatisiert. Heuer wurden bereits mehr als eine halbe Million Fälle bzw. Teilprozesse davon via IT-Tools selbstständig abgewickelt. Das hat der Versicherung 11.000 Stunden an manueller Arbeit gespart. Damit würden Mitarbeiter freigespielt, um wirklich komplizierte Fälle zu bearbeiten. Auch der Kundenservice soll so ausgebaut werden.

Doch der Mensch soll durch die Maschinen nicht ersetzt werden, betont Wolf Gerlach, Vorstand Operations bei der Uniqa. Im Gegenteil. Mitarbeitende von Uniqa, die durch die Automatisierung freigespielt werden, wickeln für andere Versicherer Schadensfälle ab. Derzeit arbeiten fünf Uniqa-Mitarbeiter für zwei Versicherungsunternehmen in Deutschland.

Dieses Drittkundengeschäft soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden. Der Bedarf sei enorm, sagt Gerlach. Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften seien auch große Häuser im Rückstau bei der Abwicklung diverser Anträge. Auch die Uniqa tue sich schwer, junge Mitarbeiter anzuwerben und im Job zu halten. Quer durch alle Bereiche sei die Wechselquote hoch. Laut Gerlach habe sich der Fachkräftemangel mittlerweile zu einem generellen Arbeitskräftemangel ausgeweitet. (bpf, 18.12.2023)