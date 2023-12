Für 6.500 Euro sollten Lehrende aus dem Burgenland nach Vorarlberg ziehen – doch das Angebot wurde von keiner Person angenommen. Getty Images/iStockphoto

Bregenz – Die Werbekampagne der Bildungsdirektion Vorarlberg im Burgenland zur Anwerbung von Pflichtschullehrern hat nicht gefruchtet. Wegen des Lehrermangels versuchte das westlichste Bundesland, Lehrkräfte aus dem Osten zu locken: Eine Prämie in der Höhe von 6.500 Euro wurde burgenländischen Pädagoginnen und Pädagogen versprochen, würde man ans andere Ende Österreichs ziehen.

Nach Angaben der Vorarlberger Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung gab es allerdings keine Bewerbungen aus dem östlichsten Bundesland. Aufgrund der bundesweiten Kampagne hätten jedoch acht Lehrpersonen aus anderen Bundesländern angestellt werden können. Die Kosten für die Werbemaßnahmen bezifferte Schöbi-Fink mit knapp 26.500 Euro.

Salzburg und Oberösterreich lassen auch aus

Vorarlberg werbe schon seit einigen Jahren in anderen Bundesländern, "in denen der Lehrermangel noch nicht so dramatisch ist", so die Landesrätin. Man habe die Kampagne im Burgenland bewusst erst im August gestartet, nachdem dort alle Lehrerstellen besetzt gewesen seien. "Es ist auch nicht unser grundsätzliches Ziel, Lehrpersonen aus anderen Bundesländern abzuwerben", betonte Schöbi-Fink. Während es aus dem Burgenland jedoch lediglich einzelne Anfragen gegeben habe, hätten sich acht Lehrpersonen – je zwei aus Tirol, der Steiermark und Wien, jeweils eine aus Kärnten und Niederösterreich – für eine Anstellung in Vorarlberg entschieden. Ebenso hätten sich Pensionisten und Quereinsteiger gemeldet, die aufgrund der Kampagne von der Personalsituation an Vorarlbergs Schulen erfahren hätten, verteidigte die Landesrätin die Bemühungen.

Wer als Pflichtschullehrer aus einem anderen (Bundes-)Land nach Vorarlberg zieht, kann über zwei Jahre hinweg eine Prämie von bis zu 6.510 Euro erhalten. Der sogenannte "Willkommensbonus" wird bei der "erstmaligen Gründung eines Wohnsitzes in Vorarlberg" schlagend, er wird sowohl ausgebildeten Lehrern als auch Quereinsteigern gewährt. Das Land Vorarlberg bezahlt dabei einen Wohnungszuschuss in Höhe von 180 Euro pro Monat für zwei Jahre (insgesamt 4.320 Euro). Zudem werden Heimfahrten bzw. das Klimaticket bezahlt.

In der Anfragebeantwortung an die SPÖ hielt Schöbi-Fink weiters fest, dass im Primarstufenbereich in Vorarlberg alle Lehrpersonen - mit wenigen Ausnahmen - über eine pädagogische Ausbildung verfügen. In der Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe/Hauptschule) galt dies nicht für 132 von 1.831 Lehrpersonen. Dabei handle es sich meist um Personen "mit fachlich geeignetem Hochschulstudium" wie beispielsweise Geografie, Anglistik, Germanistik oder Architektur. (APA, red, 18.12.2024)