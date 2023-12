Amerikas erstes CosMc's-Restaurant ist in Bolingbrook, westlich von Chicago, eröffnet worden. AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

McDonald's hat im Heimatmarkt USA einen Ableger gegründet, der wenig mit den bekannten Filialen unter dem gelben M gemein hat. Der Fokus in den neuen Fastfood-Lokalen liegt auf Getränken, vor allem kalten Kaffee- und Teevarianten. Statt Big Mac und Pommes bekommt man etwa Sandwiches mit Avocado und Käse. Die neue Kette hat den Namen CosMc's, vorerst will McDonald's zehn Filialen testen und Ende 2024 entscheiden, ob CosMc's in den USA und weltweit expandiert.

Im Auftritt versprüht CosMc's zwar Weltraumnostalgie, die Strategie ist aber nicht retro, im Gegenteil. Der Tenor unter Analysten wie amerikanischen Medien: McDonald's zeigt mit einem auf ganz junge Zielgruppen getrimmten Konzept eindeutig Appetit auf das Geschäft von Starbucks.

Laut einer aktuellen Markenwertanalyse von Kantar Brandz führt McDonald's unter den Fastfood-Ketten mit 191,1 Milliarden Dollar (174,9 Milliarden Euro) vor Starbucks mit 61,5 Milliarden Dollar (56,3 Milliarden Euro) und KFC mit 22,1 Milliarden Dollar (20,2 Milliarden Euro) Markenwert.

Ein Heidelbeer-Ingwer-Kaltgetränk vom neuen McDonald's-Ableger. KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Kampfzone Nachmittag

"Stellen Sie sich eine Nicht-von-dieser-Welt-Lösung für die Müdigkeit um drei Uhr nachmittags vor", warb McDonald's kürzlich vor Investoren. CEO Chris Kempczinski sprach bei schnellen Getränken am Nachmittag von einem 100-Milliarden-Dollar-Geschäft, "das schneller wächst und höhere Margen bringt" als jeder andere Gastro-Bereich. Neben schnellen Drive-Thru-Spuren werden CosMc's-Filialen auch einen Restaurantbetrieb mit Sitzgelegenheiten bieten, betonte Kempczinski.

Muss Starbucks den McDonald's-Ableger also fürchten? Immerhin setzt CosMc's neben neuartigen Getränken auch auf einen weitgehend digitalisierten Bestell- und Besuchsablauf, wie ihn gerade junge Kunden schätzen – bargeldlos und schnell. "CosMc's ermöglicht im Drive-Thru das Bezahlen ohne Face-to-Face-Kommunikation. Das bedeutet eine Abkehr von den Drive-Thru-Angeboten bei Starbucks und Dutch Bros, die ihren Kundenservice betonen", schrieb Sharon Zackfia, Analystin bei der Investmentbank William Blair. Fazit: CosMc's sei für Starbucks und auch den kleineren US-Rivalen Dutch Bros nur eine "relativ kleine" Bedrohung.

Ein "Spicy Queso Sandwich" von CosMc's: Mit seinem Gastronomie-Testballon hat McDonald's die Konkurrenz alarmiert. Statt Sandwiches gibt's Burger, statt Cola gekühlte Kaffee- und Teevarianten. AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Junge wollen's schneller

Roland Schroll, Markenexperte an der Uni Innsbruck, attestiert McDonald's mit dessen neuer Kette gute Chancen in den USA und auch Europa. "Das Konzept ist anscheinend auch, dass man effizient und mit wenig menschlicher Interaktion bestellen kann. Da geht es mehr um die Transaktion als um das Verweilen. Das ist ein Trend in der jüngeren Generation, am liebsten schon vorher am Handy zu bestellen und so die Verweildauer vor Ort zu verkürzen", sagt er zum STANDARD. Allgemein wirke das Filialkonzept für ihn "wie eine Mischung aus Starbucks und Bubble-Tea-Läden".

Schroll hält die Überlegungen von McDonald's bei dessen Neugründung für schlüssig: "Das Unternehmen tritt hier nicht unter der Marke McDonald's auf. Ich denke, das wäre auch falsch, weil McDonald's nicht so hipp ist. Dennoch lässt man die Kunden wissen, dass die Marke zu McDonald's gehört. So nimmt man die Glaubwürdigkeit von McDonald's mit und präsentiert zugleich eine neue Marke."

50.000 Filialen bis 2027

Gleichzeitig mit dem CosMc's-Testballon kündigte McDonald's im Dezember seine mittelfristigen Ziele an. Bis Ende 2027 will die Kette auf weltweit 50.000 Restaurants wachsen. Derzeit hält der Konzern bei etwas mehr als 40.000 Filialen. (Lukas Kapeller, 19.12.2023)