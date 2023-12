In einer neuen Erklärung der katholischen Glaubensbehörde wird eine grundsätzliche Zulässigkeit von Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare und solcher in "irregulären Situationen" zugestanden

Vatikanstadt – Die katholische Kirche erlaubt die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, besteht aber weiterhin auf einer Differenzierung dieser Partnerschaften zu einer Ehe. Wie aus einer am Montag in mehreren Sprachen veröffentlichten Erklärung der Glaubensbehörde mit dem Titel "Fiducia supplicans" ("flehendes Vertrauen") hervorgeht, dürfen katholische Geistliche künftig Paaren in nicht von der Kirche anerkannten Partnerschaften eine Form des Segens erteilen. Damit gemeint sind homosexuelle, aber auch unverheiratete heterosexuelle Paare. Sehr deutlich wird aus der Erklärung aber auch, dass die Kirche weiterhin einen Unterschied dieser Partnerschaften im Vergleich zur Ehe sieht.

Papst Franziskus erteilt seinen – eingeschränkten – Segen. IMAGO/IPA/ABACA

Man bleibe in der Erklärung, die im Übrigen die volle Unterstützung von Papst Franziskus habe, "fest bei der überlieferten Lehre der Kirche über die Ehe stehen und lässt keine Art von liturgischem Ritus oder diesem ähnliche Segnungen zu", heißt es in dem Text. Im Speziellen heißt dies auch, dass Segnungen homosexueller Paare durch Priester nicht im Rahmen einer heiligen Messe stattfinden dürfen, um eventuelle Verwechslungen mit der Ehe zu vermeiden. Dennoch solle diese Erklärung des traditionelle Verständnis dessen, was ein Segen sein könne "anreichern und erweitern".

Eine deutliche Abwendung von bisheriger Praxis ist dem Text dennoch in einem weiteren Punkt zu entnehmen. Dort heißt es wörtlich, die Kirche müsse sich "im Übrigen davor hüten, ihre pastorale Praxis auf die Festigkeit vermeintlicher doktrineller oder disziplinarischer Sicherheit zu stützen". Wenn jemand einen Segen erbitte, sollte "eine umfassende moralische Analyse keine Vorbedingung für die Erteilung" sein. Auch dürfe dabei "keine vorherige moralische Vollkommenheit verlangt werden".

Noch im Jahre 2021 hatte die Glaubensbehörde mitgeteilt, dass Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare grundsätzlich nicht möglich seien, erinnert die Agentur Kathpress in einer aktuellen Aussendung zum Thema. (mesc, 18.12.2023)