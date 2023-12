Geena Davis sorgt in "Tödliche Weihnachten" für eine ordentliche Portion Weihnachts-Action. imago images/Mary Evans

Richtig gute Melodramen

Douglas Sirk ist der König der Melodramen. Zu Weihnachten empfiehlt sich sein Klassiker All That Heaven Allows von 1955. eine einsame Witwe trifft auf ihren nicht standesgemäßen Geliebten beim Christbaumkauf. Wer es zeitgenössischer mag, schaut sich Todd Haynes' lesbische Sirk-Hommage Carol mit Cate Blanchett und Rooney Mara an.

All That Heaven Allows (1955)

Actionerinnerungen am Weihnachtsabend

Ein Action-Klassiker ist natürlich Stirb langsam, wo Bruce Willis im Unterleiberl durch ein Hochhaus turnt. Und dann gibt es noch Tödliche Weihnachten, worin Geena Davis als Ex-Killerin mit Gedächtnisschwund an der Seite von Samuel L. Jackson Ähnliches tut. Auf andere Art wild ist die geniale Weihnachtsfolge "Fische" in Staffel 2 von The Bear.

Stirb Langsam (1988)

Besinnliches und Flauschiges

Für Wim Wenders ist die japanische Romanze Shall We Dance der beste Weihnachtsfilm. Hauptdarsteller Kōji Yakusho spielt nun in Wenders' Perfect Days einen, der sicher keine Geschenke möchte, aber umso herziger ist. Dass Geschenke auch mal ein flauschiges Eigenleben entwickeln können, zeigt der 80s-Klassiker Gremlins als Kontrastprogramm. (Valerie Dirk, 18.12.2023)