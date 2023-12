Das Headset Vision Pro wird wohl für die Zukunft von Apple enorm wichtig werden. APA/AFP/JOSH EDELSON

Natürlich kommt auch 2024 ein neues iPhone in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten ausgestattet. Aber was wird Apple nächstes Jahr noch auf den Markt werfen? Wo traut man sich, in neue Gebiete vorzustoßen, und wo legt man ein Schippchen nach? Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman hat in seinem aktuellen Newsletter alle Fakten und Gerüchte für das kommende Jahr noch einmal zusammengefasst.

Für die Börse nicht wichtig

2024 sei für Apple vor allem ein Jahr, in welchem sich der US-Konzern "über das iPhone hinaus" aufstellen möchte. Nach 15 Jahren, die das hauseigene Smartphone hauptverantwortlich für den Erfolg der Marke war, soll sich der Fokus endgültig verschieben. Gurman betont, dass – auch wenn die US-Börse weder von der Multimediabrille Vision Pro noch von anderen Apple-Wearables einen "großen Aufschwung" der Apple-Aktie ausgeht – das kommende Jahr ein wichtiger Zeitraum für das Unternehmen sei. Das läge vor allem daran, dass man eine völlig neue Produktkategorie einführen wolle, und diese Technologie müsse man auch "promoten".

Vision Pro: Schon früh im Jahr

Die bereits erwähnte Vision Pro wurde im Vorjahr von Apple angekündigt. Als der Preis von rund 3.500 Dollar angekündigt wurde, war die Enttäuschung bei vielen groß. Die Brille für den Massenmarkt wird die Vision Pro im ersten Jahr mit Sicherheit nicht sein. Dennoch sei der Vorstoß mit dieser neuen Kategorie enorm wichtig für Apple, um sich für künftige Trends zu etablieren.

Nachdem laut Gurman schon erste Händler ein Training mit der Brille erhalten haben, geht er von einem Release in den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 aus – zumindest in den USA. Das Hauptproblem von Apple sei im Moment, dass der US-Konzern noch immer nicht wisse, wie es die "Hauptverkaufsargumente für das Headset präsentieren soll". Für den finanziellen Erfolg des Unternehmens könnte die Brille allerdings in den kommenden Jahren enorm wichtig sein, betont der Journalist. Vergleiche mit der Apple Watch werden gezogen, die erst in ihrer vierten Generation bei den Verkäufen so richtig angelaufen ist. Ähnliches erwarte man sich auch bei der Vision Pro.

Im Juni wurde das Headset in Cupertino vorgestellt. Der Andrang war groß. EPA

Apple Watch: Viele neue Features zum Jubiläum

In diesem Weihnachtsgeschäft seien die aktuellen Apple-Watch-Modelle nicht besonders attraktiv, da es an "überzeugenden Features" mangle beziehungsweise größere Änderungen zum Vorjahresmodell fehlen würden. Neue Gesundheitsfeatures im kommenden Modell hätten aber "richtige Marketing-Power". Sowohl eine Blutdruckmessung als auch die Erkennung von Schlafapnoe würden "viele Geräte verkaufen", so der Experte. Zumindest eines der kommenden Modelle würde zudem ein neues Aussehen verpasst bekommen.

Der Anlass könnte kein besserer sein: Die Apple Watch feiert 2024 ihren zehnten Geburtstag.

Airpods 4: Weniger Auswahl

Die Kunden seien zuletzt etwas verloren gewesen, welches Airpods-Modell sie kaufen sollten, wuchs das Angebot in den letzten Jahren doch massiv an. Vor allem das mittlere Modell erwies sich zuletzt als Verkaufsgift, weil die Kundinnen und Kunden lieber zum günstigsten Modell griffen. Im kommenden Jahr würden deshalb nur noch zwei Modelle angeboten werden, beide mit aktivem Noise-Cancelling und "Find My"-Integration.

Das größte Ziel von Apple mit den Airpods könnte allerdings sein, eine Funktion für Gehörbeeinträchtigte zu implementieren. Das würde die Türen zu einem "Milliardengeschäft öffnen", ist sich Gurman sicher.

Ebenfalls eine Fortsetzung in diesem Jahr sollen die Airpods Max bekommen, das Overear-Prunkstück des US-Konzerns. Die Airpods Pro, die im Vorjahr mit einer neuen Modellserie ausgestattet wurde, sollen dieses Jahr aussetzen.

iPads, Macbooks und iMacs

Von Gurman diesmal nicht angesprochen wurden kommende iPad- und Macbook-Modelle. Dabei gibt es wohl auch hier drastische Veränderungen. So soll etwa laut jüngsten Gerüchten das iPad Pro das größte Update seit fünf Jahren erhalten. Neben einem OLED-Display soll auch der aktuelle M3-Chip in das Tablet wandern. Ein neues Keyboard mit größerem Touchpad soll zudem die Hardware einem Laptop noch ähnlicher machen. Beim iPad Air geht man von einer größeren Variante aus, die das Angebot erweitern soll.

Bei Macbooks und iMacs werden wohl nach und nach in allen Modellen die neuen Chips verbaut. Die meisten Upgrades wird es wohl schon in der ersten Jahreshälfte geben. Der Mac Pro wird wohl erst mit dem M3 Ultra ausgestattet.

Ob Siri von einem neuen Chatbot ersetzt oder nur ergänzt wird, wurde von Apple noch nicht offiziell kommuniziert. AFP/SEBASTIEN BOZON

Die Sache mit KI

Im KI-Rennen der Tech-Giganten soll Apple an einem Chatbot namens "Apple GPT" arbeiten. Das dazugehörige Large-Language-Modell soll Ajax heißen. In einer dazugehörigen Stellenausschreibung wurde erwähnt, dass "das iPhone mit künstlicher Intelligenz zu transformieren" sei. Was mit dem oftmals gescholtenen Sprachassistenten Siri geschieht, ist noch unklar.

Und das iPhone?

Noch ist das iPhone finanzielles Zugpferd des Unternehmens, zumindest hardwareseitig. Auch deshalb gibt es seit dem Erscheinen des 15er-Modells in diesem Jahr bereits Gerüchte zum Nachfolger. So mancher spricht von einer "tiefgreifenden Design-Änderung" bei kommenden Apple-Handys. Davon betroffen soll vor allem das Kameramodul sein, das in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist.

Das iPhone 16 könnte deutlich anders aussehen als sein Vorgänger. Macrumors

Eventuell könnte auch eine neue Taste ergänzt werden. "MacRumors" hatte dazu letztens ein Rendering passend zu den Gerüchten erstellt. Diese Darstellung soll die derzeitigen Prototypen bei Apple visualisieren. Diese gehen unter anderem davon aus, dass der Kippschalter für die Stummschaltung in kommenden Jahren bei allen Modellen ausgedient hat. Im Vorjahr war der "Action"-Button zumindest bei den Pro-Modellen an seiner Stelle eingeführt worden. (aam, 18.12.2023)