Es ist dunkel über Afrika. Wer bei einem Nachtflug über den Kontinent aus dem Fenster blickt, sieht größtenteils nichts. Doch nähert man sich der unüberschaubaren Metropole Johannesburg in Südafrika, wird es schlagartig hell. Der Schein trügt, die zahllosen Lichter sind keine Selbstverständlichkeit. Südafrika steckt in einer fundamentalen Energiekrise, täglich wird acht bis zwölf Stunden lang der Strom abgedreht. Geplante Blackouts, um ein echtes tagelanges Blackout zu vermeiden, so lautet die Idee hinter dem Konzept. Load-Shedding nennt sich das.

Darunter leidet klarerweise die Bevölkerung, aber auch Unternehmen werden vor existenzbedrohende Probleme gestellt. Das zeigt etwa das Beispiel Alpla. In einem Industriegebiet außerhalb von Johannesburg, umringt von Zäunen, Stacheldraht und Security, produziert der Kunststoffkonzern aus Vorarlberg unter anderem Coca-Cola-Flaschen oder Verpackungen für Nivea und Waschmittel.

Schwieriger Deal

"Die Maschinen brauchen vier Stunden, um hochzufahren. Wenn zwei Stunden später der Strom abgedreht wird, braucht man gar nicht anzufangen", sagt Projektmanager Daniel Schmid zum STANDARD. Nach langen, mühsamen Verhandlungen mit dem staatlichen Energiekonzern Eskom sei man zur Lösung gekommen, dass Alpla zwar Energie sparen und Maschinen abstellen muss, das Unternehmen aber selbst entscheiden darf, welche. Zusätzlich verfügt Alpla über haufenweise Generatoren und 30.000 Quadratmeter PV-Paneele. Für eine solch energieintensive Produktion reiche das aber nicht als Alternative.

Elektrikerinnen in Südafrika lernen den Umgang mit Solarpaneelen. Die Energiekrise sowie die täglichen Stromausfälle fordern ein Umdenken. AFP/ROBERTA CIUCCIO

Reiche haben Strom

Mit PV-Anlagen und Generatoren lässt sich auch im Privatbereich das Load-Shedding vermeiden, doch das gilt nur für jene, die es sich leisten können. Ein haariges Thema bei einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Deswegen gehören hohe Zäune und Stacheldraht nicht nur bei Unternehmen und Botschaften zum Landschaftsbild, sondern bei praktisch jedem Haus.

Südafrika hat großes Interesse daran, dass westliche Unternehmen investieren und kommen bzw. im Land bleiben. Wo man hinblickt, grassieren Probleme. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 30 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar bei über 50. Die soziale Ungleichheit nimmt zu. Ebenso die Kriminalität. Täglich gehen 70 Millionen Liter Trinkwasser wegen maroder Rohre verloren. In Häfen krankt die Infrastruktur, und das Schienennetz ist kaputt, zudem ist die lokale Währung Rand extrem schwach. Und über alldem schwebt die alles dominierende Korruption. Ein lokaler Branchenkenner, der namentlich nicht genannt werden will, meint, die Energiekrise lasse sich primär auf die organisierte Kriminalität zurückführen. Im Frühjahr gab es große Enthüllungen, dass bei Eskom mafiaähnliche Organisationen einen massiven Einfluss haben dürften. Außerdem hat der Konzern rund 25 Milliarden Euro Schulden.

Obwohl Südafrika eines der wirtschaftsstärksten Länder Afrikas ist, kommt es dort schon seit knapp einem Jahr täglich zu mehrstündigen Elektrizitätsausfällen von 4 bis 12 Stunden pro Tag. REUTERS/SIPHIWE SIBEKO

Die Gemengelage rund um die Energiekrise ist verworren. Unterschiedliche Interessen vieler Marktteilnehmer machen es noch komplizierter. Südafrika ist reich an Kohlevorkommen, deren Abbau ist billig, somit stützt sich das Land bei der Energiegewinnung weiter zu knapp 80 Prozent auf seine veralteten und schlecht gewarteten Kohlekraftwerke, die zunehmend störanfällig sind. Weil Südafrika das wirtschaftlich bedeutendste Land auf dem Kontinent ist, werden aber auch die internationalen Forderungen nach einem klimagerechteren Energiesystem lauter. Die USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die EU insgesamt haben 8,5 Milliarden Euro für den Ausbau von erneuerbaren Energien zugesagt.

Chinesische Interessen

Und dann wäre da noch China. Peking verfolgt in Afrika eine expansive Wirtschaftspolitik und versucht sich mit Generatorenlieferungen die Gunst im Land zu "kaufen".

Ganz so leicht wie in Ost- oder Westafrika fällt es China allerdings nicht, in Südafrika Fuß zu fassen. Zu eng sind die südafrikanischen Beziehungen zur westlichen Welt, allen voran zu Europa. "China ist wichtiger Handelspartner, aber sie müssen zuerst ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme in den Griff kriegen. Die Investments haben nachgelassen", sagt die Geschäftsführerin der Deutschen Bank Südafrika, Saloshni Pillay. Der schwache Rand mache Importe teuer und den Markt noch volatiler, als er ohnehin ist. Das bekommen auch Autobauer zu spüren. So hat sich der Marktanteil von Premium-Autobauern wegen des Währungsverfalls halbiert.

Außenminister Alexander Schallenberg traf seine südafrikanische Amtskollegin Naledi Pandor in Pretoria, um die internationalen Beziehungen zwischen Österreich und Südafrika zu stärken.

Problemfaktor Wasser

Noch schwerer als das Währungs- und Elektrizitätsproblem wiegt für Pillay die Wasserproblematik – ohne Wasser spielten Strom und Schienen ohnehin keine Rolle.

Wasserwirtschaft gehört neben dem Energiesektor zu jenen Branchen, in denen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Zukunftschancen für Österreich sieht. Kürzlich reiste er mit einer Delegation der Wirtschaftskammer (WKO) nach Südafrika, um die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu stärken. "Mit Ländern wie Österreich macht Südafrika gern Geschäfte. Wir verfolgen im Vergleich zu Supermächten keine politische Agenda im Hintergrund", sagte Schallenberg.

70 heimische Unternehmen sind in Südafrika aktiv und sorgen für 10.000 Jobs, darunter bekannte Namen wie KTM, Andritz, Voestalpine und Red Bull. Der geplante respektive erhoffte Umstieg auf nachhaltigere Energie birgt jedenfalls noch enorme Marktchancen. "Politische Kooperation hilft auch der Wirtschaft", heißt es bei der WKO. Ohne persönliche Kontakte laufe in Südafrika wenig, und die meisten Großprojekte gingen vom Staat aus.

Wichtige Wahl 2024

Entscheidend für die Zukunft des Landes wird die Parlamentswahl im kommenden Jahr sein. Termin steht noch keiner fest, eines zeichnet sich aber ab: Die absolute Mehrheit von Nelson Mandelas Partei ANC (Afrikanischer Nationalkongress) dürfte enden. Zu groß ist die Wut im Land auf die Regierung.

Der Sieg der Springboks bei der Rugby-Weltmeisterschaft gibt Südafrika Kraft und eint die schwer gespaltene Gesellschaft zumindest stückweise. REUTERS/NIC BOTHMA

Doch egal mit wem man spricht, ein gewisser Optimismus ist zu erkennen. Das hängt mit den Springboks zusammen. Die Rugby-Nationalmannschaft holte heuer den Weltmeistertitel. Das eint die Nation. Gibt Hoffnung. "Der WM-Titel 1995 hat das Land kurz nach dem Ende der Apartheid zusammengeschweißt, einen positiven Weg geebnet. Warum soll das nicht wieder funktionieren?", lautet der Tenor. (Andreas Danzer aus Johannesburg, 19.12.2023)