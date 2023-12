Overtourism ist, wenn in der Wiener Innenstadt nicht nur, wie seit Jahr und Tag, vor dem Café Central, dem Café Landtmann, dem Demel und nun auch vor dem Café Hawelka und dem daneben liegenden Wiener Beisl Reinthaller lange Touristenschlangen stehen.

Overtourism ist auch, wenn das Café Bräunerhof eine Tafel vor das Lokal stellt, die Gruppen ausdrücklich vom Zutritt abhalten soll.

Reges Treiben auf dem Wiener Graben. APA/EVA MANHART

Overtourism ist, wenn man in der Adventzeit auf dem Wiener Graben, am Kohlmarkt, auf dem Stephansplatz und an noch ein paar anderen Innenstadtadressen kaum mehr gegen den Strom der Massen ankommt, die gehorsam einer Fremdenführerin oder einem Fremdführer mit erhobenem Regenschirm oder einer kleinen Flagge nachtrotten.

Overtourism ist, wenn in der Salzburger Getreidegasse und auf dem Wiener Graben kein Unterschied mehr zur Frezzaria in Venedig nach dem Anlegen eines Monster-Kreuzfahrtschiffs besteht.

Overtourism ist, wenn die Lichter auf dem Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus vom Aufleuchten der Selfie-Smartphones fast übertroffen werden.

Was soll man machen. Die Lokale stehen im Reiseführer und sind damit für den Gebrauch der indigenen Bevölkerung verloren. Die Gastronomie und Hotellerie braucht nach den Corona-Hilfen nun wieder neue Umsatzimpulse. Wir müssen eben Opfer bringen. (Hans Rauscher, 18.12.2023)