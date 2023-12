19.40 REPORTAGE

Re: Das gefährliche Ende der Bundeswehr-Mission in Mali Ende Dezember 2023 müssen alle deutschen Kräfte das Land verlassen haben. Für die deutschen Soldatinnen und Soldaten eine logistische Mammutaufgabe mit hohen Risiken, islamistische Terroristen rücken wieder vor. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Das wahre Dschungelbuch Wie viel Wahrheit steckt in Rudyard Kiplings Geschichten? Wie leben die Tiere des Dschungels wirklich? Und welche Rolle spielt dabei Mogli? Jeremy Hogarth und Kalyan Varma dokumentieren den Überlebenskampf der Helden aus Kiplings Erzählungen in der modernen Welt. Nicholas Ofczarek leiht dem Erzähler, Panther Baghira, seine Stimme. Bis 21.05, ORF 2

Leidet unter starkem Lampenfieber: Nina Hoss (Mitte) als Geigerin Anna in "Das Vorspiel", Arte, 21.45 Uhr. Foto: ZDF / Arte / Peter Hartwig

21.45 MUSIKALISCH

Das Vorspiel (D/F 2019, Ina Weisse) Die Geigerin Anna (Nina Hoss) hat aufgrund ihrer Bühnenpanik nicht die große Karriere machen können. Jetzt arbeitet sie als Geigenlehrerin und trifft auf den jungen, talentierten Violinisten Alexander, den sie nach ihren Vorstellungen formen will. Dabei vernachlässigt sie ihre eigene Familie. Das hat Folgen. Bis 23.15, Arte

21.55 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann & Grissemann sind heute Koch Tim Mälzer, Musiker Thees Uhlmann und Sängerin Timna Brauer. Bis 22.55, ORF 1

22.05 KOMÖDIE

Die Glücksritter(Trading Places, USA 1983, John Landis) Was macht uns zu dem, was wir sind? Eddie Murphy als Bettler in seinem erst zweiten Film und Dan Aykroyd als reiches Ekelpaket spielen in John Landis’ meisterhafter Komödie groß auf. Bis 23.50, ZDF neo

22.55 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi Vom verwöhnten, reichen Sohn hin zum Begründer eines Bettelordens: Die Reportage von Peter Beringer zeigt die Stätten der wundersamen Wandlung des Heiligen aus Assisi. Um 23.30 Uhr folgt die Dokumentation Das Leben entrümpeln über Menschen, die versuchen, mit ganz wenigen Dingen auszukommen. Bis 0.10, ORF2