Patrick Greil (re) wechselt in die dritte deutsche Liga. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Sandhausen - Bundesligist SK Rapid hat am Montag Patrick Greil an den deutschen Drittligisten SV Sandhausen abgegeben. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war vor der Saison 2022/23 von Austria Klagenfurt zu Rapid gewechselt, war in dieser Saison aber kaum mehr zum Einsatz gekommen.

Der Salzburger brachte es in seiner ersten Saison in 38 Pflichtspielen auf ein Tor und vier Torvorlagen. In den 17 Bundesligapartien im Herbst kam Greil nur auf 112 Einsatzminuten und schaffte es in den jüngsten neun Runden nur einmal in den Kader. (APA, 18.12.2023)