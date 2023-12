Majors vor dem Gerichtssaal in New York. AP/Seth Wenig

New York – Der Schauspieler Jonathan Majors wurde am Montag von einer New Yorker Jury für schuldig befunden, seine Ex-Freundin auf dem Rücksitz eines Autos angegriffen zu haben. Majors, der als eines der künftigen Gesichter von Disneys Marvel-Superhelden-Franchise galt, war in zwei Fällen wegen Körperverletzung und in zwei Fällen wegen Belästigung angeklagt worden. In einem Fall von Körperverletzung und einem Fall von Belästigung wurde er freigesprochen.

Das Urteil erfolgte nach einem zweiwöchigen Prozess in Manhattan. Majors Anwalt reagierte bisher nicht auf die Bitte um Stellungnahme. Laut der Staatsanwaltschaft hatte Majors im März seine damalige Freundin Grace Jabbari in einem Mietwagen in Manhattan angegriffen und ihr den Finger gebrochen, sowie einen Arm und ein Ohr verletzt.

Majors Anzeige fallengelassen

Den Angaben Jabbaris zufolge habe Majors sie angegriffen, nachdem sie ihm das Telefon entrissen hatte, weil sie eine SMS einer anderen Frau gesehen hatte. Jabbari bezeichnete sein Temperament als "heftig" und erzählte von mehreren Vorfällen, bei denen er vor Wut "explodierte". Sie habe versucht, sich bestmöglich anzupassen, um zu vermeiden, dass er wütend werde, sagte Staatsanwältin Kelli Galaway während der Schlussplädoyers am Donnerstag.

Majors Anwältin behauptete, Jabbari habe Majors schikaniert, indem sie ihn fälschlicherweise der Körperverletzung beschuldigt habe, nachdem er mit ihr Schluss gemacht hatte. Majors selbst reichte eine Anzeige gegen Jabbari ein, woraufhin sie im Oktober wegen Körperverletzung verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan stellte den Fall später ein, weil er "keine strafrechtliche Relevanz" habe.

Majors spielte 2019 in dem Film "The Last Black Man in San Francisco" mit, bevor er eine Hauptrolle in "Creed III" und Marvels "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Majors wurde nach seiner Verhaftung von seiner Managementfirma, seiner PR-Firma und mehreren Werbetreibenden fallen gelassen. Disney strich seinen kommenden Film "Magazine Dreams" aus seinem Programm. (Reuters, 18.12.2023)