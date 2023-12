Museumsdirektor Matti Bunzl über kulinarisches Heimweh in den USA. APA/HANS KLAUS TECHT

"Mit einer sentimentalen Geschichte zum Essen kann ich nicht dienen, das entspricht nicht meiner Art. Aber natürlich habe auch kulinarisch prägende Erfahrungen gemacht. Mit 19 Jahren ging ich in die USA und lebte dort, bis ich mit 44 wieder zurück nach Österreich kam.

Ich will nicht sagen, dass man in den Vereinigten Staaten nicht gut essen kann, aber der Alltag war meist nicht gerade von Genuss geprägt. Das Brot zum Beispiel hatte kaum Geschmack. In solchen Momenten sehnte ich mich dann immer nach den Speisen meiner Heimat wie etwa Schnitzel, Frankfurter Würstel oder Punschkrapfen.

Für Letztere bin ich damals sogar einmal nach New York gefahren, wo Demel eine temporäre Dependance hatte. Kürzlich waren Freunde von mir aus Chicago zu Besuch. Wir waren gemeinsam im Restaurant des neu eröffneten Wien-Museums. Ich hoffe, es hat ihnen genauso gut geschmeckt wie mir." (RONDO, Michael Steingruber, 25.12.2023)