Wie habt ihr euch kennengelernt?

Antonela: Vor zehn Jahren über Tinder.

Merlin: "Love on the first swipe!"

Wie war das erste Date?

Merlin: Ich habe sie zum Essen eingeladen. Sie hat aber nur etwas getrunken.

Antonela: Immerhin, ich bin gekommen.

Antonela und Merlin im Museumsquartier, Wien, an einem Donnerstag. Foto: Stefan Joham

Wie ging’s weiter?

Merlin: Wir haben geheiratet.

Antonela: 2019 standesamtlich und kirchlich.

Habt ihr Kinder?

Merlin: Seit 24. 12. 2022 einen "Little Jesus".

Antonela: Wir hatten eh nix vor zu Weihnachten.

Was ist die beste Eigenschaft am anderen?

Merlin: Sie ist loyal und hat ein Kämpferherz.

Antonela: Er ist aufopfernd und gibt 120 Prozent.

Und was nervt euch aneinander?

Merlin: Wenn sie Hunger hat, wird sie zum Tier. Das kommt dreimal täglich vor.

Antonela: Wenn er Stress hat, reißt ihm schnell der Geduldsfaden. Kommt aber nicht ständig vor.

Was ist das schönste Geschenk an den anderen?

Merlin: Unser Sohn, die tägliche Liebe. Die Apple Watch von ihr mag ich auch ganz gern ...

Antonela: ... was mich freut, denn er ist schwer zu beschenken. Wenn er etwas will, kauft er es gleich.

Welche Serien schaut ihr gemeinsam?

Antonela: Alle! Aber nur er schaut sie immer zu Ende – wenn es sein muss, die ganze Nacht durch.

Merlin: Aus Selbstschutz fange ich kaum neue an.

Wer hat den besseren Style?

Merlin: Ich. Aber nur, weil ich ihn von ihr habe.

Antonela: Also habe ich den besseren Style.

Eure Beziehung in einem Satz?

Antonela: Das liebevolle Chaos.

Merlin: Ein aufregendes, schönes Abenteuer. (RONDO, Sascha Aumüller, 18.1.2024)