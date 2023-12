Das Christkind erfüllt fast alle Wünsche. Getty Images/iStockphoto

Sophie Lindinger - Musikerin

"Eigentlich hat mir das Christkind den Weg in die Musik geebnet. Als ich zwölf oder 13 Jahre alt war, habe ich mir zwei Tage vor Weihnachten eine E-Gitarre gewünscht, sehr kurzfristig also. Umso größer war die Freude, als zur Bescherung tatsächlich eine unterm Weihnachtsbaum lag, samt Verstärker. Zuvor spielte ich klassische Gitarre, aber das war etwas ganz anderes. Der Sound hat mich sofort angesprochen, und ich habe begonnen, eigene Songs zu schreiben.

Ich bin nicht wirklich materialistisch veranlagt und froh, wenn zu Hause nicht zu viele Dinge herumstehen. Trotzdem finde ich es schön, wenn sich Menschen beschenken: Man setzt sich mit einer anderen Person auseinander und will ihr eine Freude machen. Ich wünsche mir, dass Menschen untereinander besser kommunizieren, in Freundschaften, in der Familie und in romantischen Beziehungen. Vieles, was einen beschäftigt, bleibt oft unausgesprochen.

Sophie Lindinger: "Ich wünsche mir weniger Stress im nächsten Jahr." Foto: Hanna Fasching

Das Schönste an Weihnachten ist, dass das ganze Musikbusiness etwas zur Ruhe kommt. Ich kann durchatmen und die Zeit bei meiner Familie in Oberösterreich verbringen. Ich würde mir vom Christkind gerne weniger Stress im nächsten Jahr wünschen. Heuer habe ich zwei Alben rausgebracht, sehr viele Konzerte gespielt und an neuer Musik gearbeitet. Alles zusammen war dann doch etwas zu viel.

Der Wunsch ist also vor allem an mich gerichtet, öfter Nein zu sagen. In der Musik, sofern man sie professionell betreibt, ist das nicht immer leicht, weil gewisse Existenzängste mitschwingen, die viele in der Kulturbranche spüren. Ganz ohne Stress habe ich heuer mit Marco Kleebauer Musik aufgenommen, einfach aus Spaß an der Sache. Herausgekommen sind neue Songs unserer Band Leyya, die wir nächstes Jahr veröffentlichen. Ich freue mich schon sehr darauf, wünsche uns einen erfolgreichen Release und dass die Musik den Leuten gefällt."

Aufgezeichnet von Gerald Zagler

Sophie Lindinger (31) ist Musikerin und Produzentin. Mit My Ugly Clementine, Leyya und zuletzt auch solo feiert sie internationale Erfolge.

Robert Reinagl - Schauspieler

"Als kleines Kind habe ich mir vorgestellt, das Christkind wäre ein kleines Mädchen mit blonden Haaren. Dabei müsste es ja ein Bub sein, genauer gesagt der kleine Jesus. Ich glaubte allerdings auch, dass die Mickey Mouse weiblichen Geschlechts sei. Also um die Sache einfacher zu gestalten, stelle ich mir mein Christkind als Weihnachtsfee vor. Ich denke an ein Wesen, von dem man sich auch etwas Komplizierteres, Originelles wünschen kann. Etwas, das zur Erkenntnis führt, dass wir einen Ausgleich brauchen.

Ich wünschte mir zum Beispiel, dass für einige Tage sämtliche Excel-Kästchen rund wären und alle Räder von SUVs eckig. Es sollte einfach öfter die Frage aufpoppen: ‚Was ist da los?‘ Ich finde es absurd, dass Menschen in der Wiener Innenstadt mit Geländeautos durch die Gegend fahren. Weil es am Laurenzerberg so steil ist? Vielleicht sollte meine Fee die Autos dieser Menschen einfach über Nacht durch Kleinwagen austauschen, etwa durch Micra-Mäuse ohne Sitzheizung und untermotorisiert. Und ohne Differenzialsperre und so was.

Ein anderer Wunsch wäre, dass man eines Tages in der Flüchtlingsunterkunft von Traiskirchen aufwacht, ohne irgendein Wort zu verstehen. Wenigstens für ein paar Tage. Damit einem bewusst wird, dass all das, was man sich am eigenen Wohlstand schönredet, unterm Strich infrage zu stellen ist. Vielleicht würde das dazu führen, dass man miteinander eine Lösung findet. Für so manches.

Robert Reinagl: "Vor Gratiszeitungen graut mir richtiggehend." Dieter Steinbach

Mir gefiele außerdem, wenn es für ein Jahr unmöglich wäre, in einem Medium Kommentare zu posten. Oder dass die Beschimpfungen, die manche Menschen unter einen Beitrag schreiben, unter deren eigenem Profil auftauchen. Also man tippt ‚Du Idiot‘, und dann steht plötzlich unterm eigenen Account ‚Ich Idiot‘. All diese abschätzigen Kommentare verhindern einen Dialog. Das sage ich übrigens ebenso zu mir selbst. Mitunter bin ich auch zu schnell in meinem Urteil. Vielleicht verhält es sich ja so, dass ich manchmal der Trottel bin und nicht der andere.

Ach ja, und noch einen Wunsch hätte ich: dass über Nacht sämtliche Gratiszeitungen auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Vor denen graut mir richtiggehend."

Aufgezeichnet von Michael Hausenblas

Robert Reinagl (55) ist seit 2000 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Zuletzt war er u. a. im Spielfilm "Ein ganzes Leben" zu sehen.

Caroline Athanasiadis - Kabarettistin

"Mein größter Wunsch ist, dass all jene Menschen, die in der Kinderbetreuung tätig sind, endlich gehört werden und sich die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, verbessern. Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen werden oft ja nicht mal als Bildungspersonal verstanden. Die Politik muss verstehen, dass Bildung schon im Kindergarten beginnt. Ich habe gelesen, dass in Skandinavien schon früh die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen vermittelt wird. Im Erwachsenenalter haben die Menschen das dann intus und gehen regelmäßig zum Check-up. Das hat nicht nur für die Bevölkerung selbst Vorteile, es wirkt sich auch positiv auf die Kosten im Gesundheitssystem aus. Ebenso frühe Wissensvermittlung in Sachen gesunder Ernährung und Sensibilisierung auf empathischen Umgang mit den Mitmenschen wären wünschenswert.

Caroline Athanasiadis: "Wie wär´s mit zeitgemäßem Unterricht für die Kinder?" Felicitas Matern

Hierzulande herrscht aber extreme Kurzsichtigkeit bei den politischen Entscheidungsträgern. Seitdem ich zwei Söhne habe – heute sind sie 14 beziehungsweise sieben Jahre alt –, beschäftigt mich das Thema rund um die Missstände im österreichischen Bildungssystem sehr. Ich wünsche mir zeitgemäße Unterrichtsformen für meine Kinder. Da hat sich seit mehreren Generationen nichts getan.

Ich versuche meine Plattform als Kabarettistin zu nutzen, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Zum ersten Mal wies ich öffentlich auf die prekäre Situation in der Elementarpädagogik hin, als die damals angekündigte "Bildungsmilliarde" plötzlich kein Thema mehr war. Das ist jetzt nicht klassischerweise Inhalt für ein Kabarettprogramm, aber ich bin überzeugt, dass man auch ernste Dinge humoristisch aufbereiten kann. So kann man das Publikum auf unterhaltsame Weise mit wichtigen Themen konfrontieren. Manche finden das vielleicht nicht gut, wenn ihnen das Lachen im Halse stecken bleibt, ich werde trotzdem so weitermachen. Wenn mich Menschen auf der Straße ansprechen und sich für mein Engagement in Sachen Elementarpädagogik bedanken, motiviert mich das.

Ich habe auch einen ganz persönlichen Wunsch ans Christkind: Mein Mann und ich haben vor zwei Jahren geheiratet. Die Hochzeitsreise ist aber leider der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die bald nachholen könnten."

Aufgezeichnet von Michael Steingruber

Caroline Athanasiadis (43) ist Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin, seit 2022 moderiert sie die Vorabend-Spielshow "Smart 10" im ORF.

Marie Luise Lehner - Filmemacherin

"Ich finde die Weihnachtstage schwierig. Viele Familien performen in dieser Zeit eine heile Welt. Diese Inszenierung wird in den Social- Media-Kanälen fortgesetzt. Hinter den Fassaden aber wird oft gestritten. In meiner Familie werden zu Weihnachten Anekdoten zum Besten gegeben. Alle sind da große Geschichtenerzählerinnen. Bei Familienzusammenkünften habe ich gelernt, dass man mit pointierten Erzählungen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann.

In meiner Kindheit habe ich mit meiner alleinerziehenden Mutter zu zweit gewohnt. Wir hatten keinen Fernseher, und das Internet war nicht schnell genug, um Filme zu streamen. Wir sind dafür oft im Kino gewesen, und so bin ich beim Film gelandet. Davor kam das Schreiben. Mit 16 hatte ich meine erste Zeitungskolumne. Mit 22 habe ich mich selbstständig gemacht und mit dem Schreiben mein Studium finanziert. Was ich mir für die Filmbranche wünsche? Bessere Arbeitsbedingungen – kürzere Arbeitszeiten am Set, weniger elitäre Ausbildungsmöglichkeiten für Filmschaffende, weniger Sexismus und eine fairere Aufteilung von Geldern.

Marie Luise Lehner: "Man muss Dinge erleben, um etwas zu sagen zu haben." Sarah Tasha Hauber

Zudem werden wichtige Geschichten nicht erzählt, weil nur bestimmte Leute Filme machen können. Viele Menschen, die spannende Perspektiven einbringen könnten, sind beispielsweise aufgrund von Mehrfachbelastung vom Filmemachen ausgeschlossen. Deshalb kommen viele Figuren im Kino gar nicht vor. Man braucht auch Freizeit und muss Dinge erleben, um etwas zu sagen zu haben. Kurz gesagt: Ich wünsche mir andere Protagonistinnen, Alternativen zur klassischen Heldenreise-Erzählung und Geschichten zu Solidarität, Freundinnenschaft und Zugewandtsein."

Aufgezeichnet von Anne Feldkamp

Marie Luise Lehner (28) veröffentlichte 2017 ihr erstes Buch "Fliegenpilze aus Kork", 2024 dreht sie ihren ersten Kinofilm.

Elisabeth Schweeger - Künstlerische Direktorin

"Ich finde es schön, dass mit der Kulturhauptstadt 2024 eine ganze Region zum Blühen kommt und sich mit sich selbst beschäftigt. Es ist eine Spurensuche nach den Perspektiven für diesen Kulturraum und ein Entdecken von Möglichkeiten, wie sich das Salzkammergut in Zukunft positioniert und mit Europa zusammenwächst.

Die Zeit der Kulturhauptstadt zielt darauf ab, dass die Vernetzung mit Europa auch danach bestehen bleibt. Das geschieht auf vielfältige Weise. Etwa durch die Stärkung von lokalem Handwerk, Museen werden neu aufgestellt, und man wird versuchen, mehr Klarheit über die Erinnerung dieser geschichtsträchtigen Kulturregion zu erlangen.

Ich kann mir nur wünschen, dass es uns dabei gelingt, wichtige Entwicklungen zu erzählen. Etwa wie über die Kunst zivile Gesellschaften entstehen, die sich als demokratisch verstehen und niemanden ausgrenzen. Es geht darum zu erkennen, dass Vielfalt eine Stärkung der Gesellschaft bedeutet und nicht ihre Schwächung.

Elisabeth Schweeger: "Es gibt im Salzkammergut auch Defizite." die arge lola / Salzkammergut 2024

Ich weiß seit meiner Kindheit, wie schön diese Landschaft ist und welche Möglichkeiten sie hat. Es gibt dort aber auch Defizite. Die sind nicht typisch für das Salzkammergut, sondern gelten für alle ländlichen Räume. Das betrifft vor allem den Einsatz von Ressourcen und wie wir in Zukunft mit Kultur und der Natur umgehen werden. Auch hier wünsche ich mir, dass wir über die Kulturhauptstadt Strategien vorschlagen, wie uns dieser Raum so lange wie möglich als Lunge zum Atmen erhalten bleibt und wir ihn trotzdem auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten und weiterentwickeln."

(Aufgezeichnet von Sascha Aumüller, RONDO, 22.12.2023)