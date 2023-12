Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent an. Wolfgang Peschorn von der Finanzprokuratur sieht bei Signa eine "gelebte Intransparenz"

Rund drei Wochen nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung der Signa Holding findet am Dienstag am Handelsgericht in Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an – das wären rund 1,5 Milliarden Euro der insgesamt fünf Milliarden Euro, die die Signa Holding an Passiva aufweist. Ob sich die Gläubiger mit dieser Quote zufrieden geben, ist laut Kreditschützern unklar.

Die Signa Holding weist fünf Milliarden Euro an Passiva auf und bietet Gläubigern im Zuge des Sanierungsverfahrens binnen zwei Jahren 1,5 Milliarden Euro an. (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT

Laut Wolfgang Peschorn, dem Präsidenten der Finanzprokuratur, muss nun Klarheit und Transparenz geschaffen werden. Peschorn sprach am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" über die "gelebte Intransparenz" im Firmenkomplex Signa. Das Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung sieht er kritisch. "Der Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung könnte den Anschein erwecken, dass man hier weiterhin nicht mit den wahren Ursachen rausrücken will", sagt Peschorn. Ein Verfahren ohne Eigenverwaltung würde mehr Eingriffsrechte und Informationsmöglichkeiten bieten. Brisant könnte die Entwicklung der Signa auch für die allgemeine Wirtschaftslage Österreichs werden. Es sei wichtig zu bedenken, wie sich eine Pleite auf den Immobilienmarkt auswirkt. Dieser sei hierzulande generell in Unruhe geraten. "Ich denke nur daran, das fast jede Finanzkrise mit einer Immobilienkrise begonnen hat", so Peschorn.

Die Signa Holding hatte die Insolvenz am 29. November beantragt, im Anschluss daran sind auch einige Signa-Töchter in Österreich und Deutschland – darunter SportScheck und die Informationstechnologie GmbH – bereits in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Der stark verschachtelte Signa-Konzern ist das bisher größte Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt. Neben gestiegenen Zinsen machen Immobilienunternehmen auch höhere Baukosten und das Ausbleiben großer Immobilientransaktionen zu schaffen.

Laut ORF steht die Baustelle des geplanten Signa-Edelkaufhauses Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße praktisch still. Lediglich einige Aufräum- und Absicherungsarbeiten laufen demnach, gebaut werde nicht. (wisa, APA, 19.12.2023)