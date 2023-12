Binance-Gründer Changpeng Zhao muss 150 Millionen Dollar zahlen. REUTERS/BENOIT TESSIER

Washington – Der milliardenschwere Vergleich im langjährigen US-Strafverfahren gegen die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance ist nun von einem US-Gericht genehmigt worden. Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois bestätigte die Einigung und verhängte ein Bußgeld gegen den ehemaligen Chef Changpeng Zhao sowie gegen Binance, teilte die Derivateaufsicht CFTC am Montag mit.

Binance zahlt insgesamt vier Milliarden Dollar

Das Gericht ordnete eine Zivilstrafe von 150 Millionen Dollar gegen Zhao an und forderte Binance auf, 1,35 Milliarden Dollar (1,23 Milliarden Euro) an unrechtmäßig erworbenen Transaktionsgebühren zurückzuzahlen. Darüber hinaus verhängte es eine Geldstrafe in Höhe von 1,35 Milliarden Dollar, die an die CFTC zu zahlen ist.

Zhao und Binance wurden der Umgehung von Sanktionen, illegaler Finanzierung und Geldwäsche beschuldigt. Der Vergleich wurde Ende November geschlossen. Binance zahlt im Rahmen des Vergleichs eine Strafe von insgesamt mehr als vier Milliarden Dollar. Zudem trat Zhao als Chef der Börse zurück. (APA, 19.12.2023)