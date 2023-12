Weltberühmt und aus Paris nicht wegzudenken: der Eiffelturm. AFP/MIGUEL MEDINA

Spektakulär, grandios, himmelstrebend: So sollte der "clou" der Pariser Weltausstellung von 1889 sein, den die Regierung suchte. Architekten von nah und fern überboten sich mit originellen bis fantastischen Angeboten. Als Favorit galt alsbald ein Projekt des Stararchitekten Jules Bourdais – die sogenannte "colonne soleil". Diese "Sonnensäule" wurde so genannt, weil sie nachts von der Spitze aus ganz Paris beleuchten sollte, wie der Bretone hochtrabend versprach.

Schön war die Säule nach heutigen Maßstäben nicht, eher glich sie einer Mischung aus einem Leuchtturm und dem (aufrechten) Turm von Pisa. Aber sie erfüllte die Vorgabe, "tausend Fuß" (rund 300 Meter) an Höhe zu erreichen.

Skizze der "colonne soleil", des zu Beginn favorisierten Entwurfs von Stararchitekt Jules Bourdais. Musée d'Orsay

Auch Gustave Eiffel wollte an der Ausschreibung teilnehmen, doch er hatte vorerst keine zündende Idee. Da unterbreitete ihm sein Mitarbeiter Maurice Koechlin, ein Elsässer Ingenieur mit schweizerischen Wurzeln, eine Zeichnung mit einem auf vier Pylonen stehenden, gegen oben zusammenlaufenden Eisenturm. "Es war die erste zeichnerische Idee des Eiffelturms, seine Geburtsstunde", sagt Urenkel Jean-David Koechlin heute.

Namensgeber Eiffel war von diesem mit dem 6. Juni 1884 datierten Entwurf allerdings nur halbwegs angetan. "Maurice Koechlin und sein Kollege Emile Nougier rechneten aber unbeirrt vor, dass die transparente Eisenkonstruktion die beiden wichtigsten Kriterien erfülle – sie wiege nicht zu schwer, und sie halte auch dem Wind stand", erzählt heute sein Nachfahre. Um vor Augen zu führen, wie hoch der Turm werden würde, hatte Maurice Koechlin auf seinem Entwurf neben der Turmskizze und deren Grundriss auch eine paar berühmte Pariser Bauten wie den Triumphbogen und die Notre-Dame-Kathedrale im gleichen Maßstab danebengezeichnet. Diese Monumentalbauten verschwanden neben dem elegant geschwungenen Turm fast.

Finaler Entwurf

Eiffel ließ die Skizze überarbeiten und den Turm mit Rundbögen verschönern – dann war er endlich überzeugt. In einem scharfen Wettbewerbsfinale stach er zuletzt seinen Konkurrenten Bourdais aus, indem er die Gewichtstauglichkeit und die Winddurchlässigkeit eines damals so neuartigen Eisengerüsts rechnerisch belegte.

Vier Fotos aus der Bauphase. Vom links nach recht: vom 14. Juni 1888, 10. Juli 1888, 26. Dezember 1888 und vom 20. Jänner 1889. AFP/STF

Die Folge ist bekannt. Eiffel musste sich mit Unterstützung des zuständigen Ministers noch gegen eine Petition von 47 Pariser Prominenten durchsetzen. Starkünstler wie Charles Gounod, Guy de Maupassant oder Alexandre Dumas fuhren eine monatelange Kampagne gegen Eiffels "Turmbau von Babel". Sie verspotteten einen "gigantischen schwarzen Kaminschlot", der die glorreichen Pariser Monumente gleichsam erniedrige.

Eiffel war aber von der Petition gewarnt worden und konterte noch am gleichen Tag im Pariser Blatt "Le Temps": "Glauben Sie nicht, dass uns die Schönheit eines Bauwerks egal ist, nur weil wir Ingenieure sind?", fragte er angriffig.

Die Baukonzession wurde zuletzt auf zwanzig Jahre limitiert; dann sollte der Turm geschleift werden. Zuerst aber schaffte es Eiffel, das höchste je errichtete Bauwerk rechtzeitig für die Weltausstellung fertigzustellen. Ganze zwei Jahre und zwei Monate hatte er dafür gebraucht. Nur die Lifte fehlten bei der Einweihung, sodass die Gäste auf der ersten Etage die Treppe nehmen mussten.

Ruhmloses Ableben

Wie genial die Eisenkonstruktion war, zeigte sich in den Jahren danach, als sich englische und amerikanische Bauherren daranmachten, den französischen Turm in der Höhe zu übertreffen. In London wurde der Bau abgebrochen, als er 58 Meter erreicht hatte, in Chicago scheiterte ein ähnliches Projekt ebenso kläglich.

Doch als die zeitlich limitierte Konzession 1909 auslief, lancierten Kritiker eine neue Kampagne für den Abriss des 312 Meter hohen Pionierbauwerks. Zu ihnen gehörte auch der anfänglich unterlegene Architekt Bourdais. Eiffel konnte jedoch aufzeigen, dass die Turmspitze als Antenne für die aufkommende Funktechnologie geeignet war. Die entscheidende Urbanismus-Kommission stimmte schließlich mit einer Stimme Mehrheit für den Verbleib des Eisenturms: Die "dame de fer", die eiserne Dame, die bis heute schon 17 Farbschichten Schminke erhalten hat, war unsterblich geworden.

Alexandre Gustave Eiffel. IMAGO/Zoonar.com/Heinz-Dieter Fa

Eiffels Stern war dagegen am Sinken: Er sah sich in den Finanzskandal des Panamakanals – für den er die Schleusen baute – verwickelt und erhielt eine hohe Geldstrafe wegen Täuschung von Kleinaktionären. Am 27. Dezember 1923 segnete er ohne Ruhm und Ehre das Zeitliche. Den Bau höherer Gebäude in New York, so das Chrysler Building (319 Meter) und das Empire State Building (381 Meter), erlebte er nicht mehr. Heute wird der Eiffelturm von 30 Bauten überragt, darunter dem Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern. (Stefan Brändle aus Paris, 27.12.2023)