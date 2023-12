Mode und Accessoires von Zara sollen nun auch auf einer eigenen Onlineplattform wiederverkauft werden können. Getty Images

Fast Fashion goes Secondhand – vor einem Jahrzehnt hätte man die neueste Idee des Fast-Fashion-Giganten Zara wohl für einen Witz gehalten. Kurz vor Weihnachten verkündete Marta Ortega, die Chefin des spanischen Modekonzerns Inditex, eine neue Onlineplattform. "Zara Pre-Owned" heißt sie, über Website und App kann die Kundschaft nun getragene Kleidung des spanischen Herstellers verkaufen. "Jemand anderes würde sich vielleicht darüber freuen", heißt es dort. So werde die Lebensdauer von Zara-Kleidung verlängert. Außerdem im Angebot: ein Reparaturservice.

Dass nun auch der spanische Fast-Fashion-Gigant gebrauchte Kleidung verkauft, verwundert im Jahr 2023 nicht. Heute gehört eine Secondhandplattform zum Geschäftsmodell vieler Retailer. Unternehmen wie H&M, C&A oder About You sind längst in das Business eingestiegen. Auf diese Weise wird der Kundschaft ein gutes Gewissen vermittelt – mit überschaubarem Aufwand für die Textilkonzerne. Secondhand sei ein Teil der Lösung, "aber noch komplett im linearen Geschäftsmodell von Kauf und Verkauf integriert", gab beispielsweise Viola Wohlgemuth, Expertin für Kreislaufwirtschaft von Greenpeace, heuer gegenüber der "Wirtschaftswoche" zu bedenken.

Wachsender Secondhandmarkt

Der Secondhandmarkt ist innerhalb der Modeindustrie einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Studien gehen davon aus, dass der Resale-Markt in den kommenden Jahren um 15 bis 20 Prozent wachsen wird. Hinter den Angeboten milliardenschwerer Modekonzerne steckten meist ein rein wirtschaftliches Kalkül und der Versuch, sich ein grünes Image zu erwirtschaften, hat Nachhaltigkeitsexpertin Nunu Kaller bereits in der Vergangenheit gegenüber dem STANDARD erklärt: "Die großen Modefirmen haben Secondhand als relevanten Faktor entdeckt und wollen als Textilproduzent mitmischen. Die Gen Z geht gerade sehr stark Richtung Secondhand, natürlich will man die abholen."

Marta Ortega ist seit dem vergangenen Jahr Chefin des spanischen Modekonzerns Inditex. Ihr Vater hatte das Unternehmen gegründet. REUTERS

Die 39-jährige Marta Ortega, die bereits als "mächtigste Frau der Modewelt" ("Manager Magazin") und "Zaras neue Geheimwaffe" ("Wall Street Journal") bezeichnet wurde, will (und muss) nun auch in diesem Geschäft mitmischen. Seit dem Frühjahr 2022 ist sie Verwaltungsratsvorsitzende von Inditex. Zu der Gruppe gehören neben Zara auch Marken wie Bershka, Pull and Bear oder Massimo Dutti.

Die Tochter des Inditex-Gründers Amancio Ortega ist allerdings nicht nur mit den Bedürfnissen einer kritischeren Kundschaft konfrontiert. Der Konzern muss sich auch gegenüber Ultra-Fast-Fashion-Marken wie dem chinesischen Händler Shein behaupten. Wie es der Zufall will, plant auch Shein unter dem Namen "Shein Exchange" eine Secondhandmodeplattform. In Frankreich und Deutschland steht die Markteinführung kurz bevor, in Spanien will man 2024 loslegen. (red, 19.12.2023)