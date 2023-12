Noch gelsenfrei, die Seebühne in Mörbisch im April 2022. APA/HANS KLAUS TECHT

Die Seebühne Mörbisch wird ab nächsten Sommer auch zu einer Location für Pop- und Rockkonzerte. Mit Ewald Tatar, Geschäftsführer der Barracuda Holding, wurde hierzu eine Kooperation geschlossen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Als erster Act der neuen Zusammenarbeit ist Zucchero am 15. Juli 2024 auf der Seebühne zu sehen.

Barracuda Music organisiert etwa das Nova Rock oder das Frequency Festival. In Mörbisch wiederum finden seit zwei Jahren die "Starnacht am Neusiedler See" sowie Konzerte im Schlager und Volksmusikbereich statt. Nun sollen auf der Seebühne auch Pop und Rock erklingen. Die Partnerschaft ist für zunächst drei Jahre angelegt, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): "Mit Ewald Tatar haben wir den erfahrensten und erfolgreichsten Vertreter dieser Branche im Boot, der zunächst zwei bis drei Konzerte pro Jahr in Mörbisch veranstalten wird." Es können in Zukunft auch mehr werden.

"Die Seebühne Mörbisch mit ihren 6.100 Sitzplätzen verlangt eine sehr sorgfältige Planung für Events, mit denen wir die Tribüne füllen können, und die in dieser Größenordnung auch finanzierbar sind. Einige Namen, die gut nach Mörbisch passen, habe ich schon im Kopf, allerdings müssen wir die für uns neue Location erstmal am Markt platzieren", so Tatar. Er zeigte sich optimistisch, denn das Ambiente der Seebühne allein sei schon ein Argument für einen Besuch. (APA, 19.12.2023)