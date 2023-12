Das Bundesverfassungsgericht entschied über eine Wiederholung EPA/RONALD WITTEK

Karlsruhe – Die Bundestagswahl 2021 muss wegen mehrerer Fehler in mehreren Berliner Wahlbezirken wiederholt werden. Das entschied am Dienstag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (Reuters, 19.12.2023)

