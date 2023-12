"Wir drehen uns mit den Arbeitgebern im Kreis", sagt ein Gewerkschafter beim Protest in Stadlau. Lukas Kapeller

Reif liegt auf den schmalen Grasflächen im Gewerbepark Stadlau, und vorne aus dem Kreisverkehr ragen rote Transparente und Plakate in den Himmel. Die Gewerkschaft GPA protestiert an diesem Dienstagmorgen in einem Kreisverkehr. Mehr als eine Stunde lang drehen wütende Betriebsräte ihre Runden im dichten Wiener Morgenverkehr. Die Autofahrer sollen sehen, dass die Handelsangestellten auch das bisher letzte Angebot der Wirtschaftskammer ungerecht finden.

Ein symbolischer Ort, eine symbolische Geste. Erstens kommt, wer im Kreisverkehr geht, nicht weiter. "Das Bild passt, man dreht sich mit den Arbeitgebern im Kreis", sagt ein Gewerkschafter. Zweitens leuchten ringsum die Schriftzüge von Handelsketten wie Billa Plus, Lidl, Eurospar, Forstinger und Humanic – der Gewerkschaftsprotest im Kreisverkehr strahlt also in alle Richtungen aus. Auch in manchen der Shops streiken die Mitarbeiter für ein bis zwei Stunden.

Video: Warnstreiks im Handel: "Die Beschäftigten sind völlig verunsichert." APA

Historisch harte Verhandlungen

In der Nacht auf Samstag ist bereits die sechste Verhandlungsrunde zwischen GPA und Arbeitgebern ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Wirtschaftskammer bot zuletzt, mithilfe von fixen Sockelbeträgen, 8,2 Prozent mehr Gehalt – für die Verhandler in der Gewerkschaft zu wenig. Die rollierende Inflation, die im Handel von Oktober 2022 bis September 2023 gerechnet wird, lag bei 9,2 Prozent.

Die Gewerkschaft schlägt inzwischen offiziell einen gestaffelten Gehaltsabschluss, ähnlich wie bei den Metallern, vor: Untere Einkommen würden über dem Wert der Inflation von 9,2 Prozent angehoben werden. Je höher das Einkommen der Angestellten, desto geringer fiele deren Plus aus. Ein Plus von 8,2 Prozent wäre vorstellbar, mehr sei aber für die Betriebe "nicht leistbar", sagte WKO-Handelsobmann Rainer Trefelik zuletzt. Nun droht erstmals in der Geschichte der Sozialpartnerschaft ein Weihnachten ohne neuen Kollektivvertrag (KV) im Handel.

Gewerkschafter Dieter Preinerstorfer protestiert gegen einen KV-Abschluss unter der Inflationsrate. Lukas Kapeller

Einigung scheint fern

Dieter Preinerstorfer steht mit einer Schirmmütze auf dem Grasfleck im dem Kreisverkehr und sagt über Streiks wie diesen: "Natürlich bringt es etwas. Manche Arbeitgeber sind sehr nervös. Das ist gut so, weil wir am Schluss den Druck brauchen, den diese Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer weitergeben."

Preinerstorfer, Handelssekretär der GPA Wien, ist einer der KV-Verhandler auf Gewerkschaftsseite. Was würde es eigentlich für die 430.000 Handelsangestellten bedeuten, wenn man in diesem Jahr mit den Unternehmern nicht mehr zusammenkommt? "Man kann den Kollektivvertrag auch rückwirkend in Geltung setzen und das höhere Gehalt nachträglich mit Februar ausbezahlen. Das hätte keine große Dramatik. Der Nachteil wäre aber, dass den Beschäftigten im Jänner dieses Geld fehlen würde", gibt sich der Gewerkschafter noch gelassen.

Nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen verkündete die Wirtschaftskammer zuletzt, man empfehle den Handelsbetrieben nun ein freiwilliges Gehaltsplus von acht Prozent. Eine Empfehlung ist freilich kein Kollektivvertrag.

Stau in Stadlau: Die meisten Menschen hätten Verständnis für die Forderungen der Handelsangestellten, sagen die Betriebsräte im Kreisverkehr. Lukas Kapeller

Die meisten Menschen hinter den Lenkrädern hätten übrigens "Verständnis" für den Protest im Kreisverkehr, sagt Preinerstorfer. Dass Verkehrsblockaden durch die Aktionen von Klimaaktivisten für die GPA schwieriger zu erklären seien, glaube er nicht. Tatsächlich wird an dem Morgen nur selten gehupt und geschimpft. "Wir machen ja keine Blockade, sondern eine Verkehrsberuhigung", sagt eine Betriebsrätin.

"Im Handel arbeiten sehr viele Frauen. Ich finde es gut, dass wir gegen viele Widerstände für unsere Rechte kämpfen", sagt Monika van der Voort, einer der leitenden Betriebsrätinnen bei Lidl. Lukas Kapeller

Lidl-Verkäuferinnen streiken mit

Ein paar Meter weiter, vor einer Lidl-Filiale, hat sich auch Monika van der Voort, eine der leitenden Lidl-Betriebsrätinnen, eingefunden. "Die Arbeitgeber eiern um Kleinigkeiten herum. Wir streiten, ob es 8,2 Prozent werden oder 9,2 Prozent, wie wir das wollen. Das Plus haben die Angestellten schon lange hereingebracht", sagt sie. Der Diskonter Lidl beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 5.800 Menschen in Österreich. Auch eine Lidl-Verkaufsleiterin ist, gemeinsam mit Verkäuferinnen, zum Protest in den Gewerbepark Stadlau gekommen. Obwohl selbst Führungskraft, will sie das Angebot der Arbeitgeber nicht hinnehmen, "weil die Inflation natürlich höher ist".

Eine Kundin, die kurz vor neun Uhr vergeblich bei Lidl einkaufen will, ermuntert die Streikenden sogar. "Ihr habts eh Recht, ihr solltets am Samstag auch noch streiken", sagt sie. Nach einem sozialpartnerschaftlichen Weihnachtsfrieden sieht es derzeit tatsächlich nicht aus – einen Termin für eine siebte Verhandlungsrunde gibt es bisher nicht. (Lukas Kapeller, 19.12.2023)