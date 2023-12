Es gibt viel Schönes zu sehen auf dem Youtube-Kanal der britischen Zoologin und Eichhörnchen-Expertin Dani Connor. Von der grünen Schönheit nordischer Wälder bis hin zu Einblicken in das Leben arktischer Vögel reicht die Palette. Aber ein Tier hat es ihr besonders angetan: das Eichhörnchen.

Ihre Expertise wurde zum Glück für ein Eichhörnchen-Baby, das ihre Nachbarn an ihrem schwedischen Wohnsitz im Garten gefunden hatten. Sie fingen das ausgehungerte Jungtier, dessen Mutter wohl ums Leben gekommen sein dürfte. Nach einer schwierigen ersten Nacht landete es schließlich in Connors Obhut, die dafür ihren Familienbesuch in London vorzeitig abbrach.

I rescued an orphan baby red squirrel

Dani Connor Wild

Roos Weg zurück in die Wildnis

In einer am Ende siebenteiligen Serie dokumentiert sie nun den Weg des kleinen Eichhörnchens mit dem markant roten Fell. In den ersten beiden Folgen sieht man, wie das auf vier bis fünf Wochen geschätzte Nagetier mit Spezialmilch und Apfelstücken hochgepäppelt wird und dabei langsam seine Scheu ablegt. Trotz der Akzeptanz und Zutraulichkeit ist das Ziel aber klar: Am Ende soll Roo wieder in die Wildnis entlassen werden.

Rescuing baby squirrel takes an interesting turn...

Dani Connor Wild

Die rund 20-minütigen Videos zeigen eine berührende Geschichte, die mit Nahaufnahmen und melancholisch angehauchter Musik gut untermalt wird. Das Schicksal des kleinen Eichhörnchens zeigt uns, dass das Gute im Menschen fortwährt, egal wie trist die Nachrichtenlage auch sein mag.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten! (gpi, 24.12.2023)