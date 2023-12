Köln - Die neue Ausgabe des RTL-Dauerbrenners "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht am 19. Jänner los. An den drei ersten Sendetagen (19., 20., 21. Jänner) zeigt RTL seine Dschungelshow in der Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr. Eine weitere Primetime-Sendung gibt es auch am zweiten Dschungel-Sonntag (28. Jänner). An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Publikum um 22.15 Uhr, wie RTL am Dienstag mitteilte.

Als Moderatoren bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Einsatz: Jan Köppen und Sonja Zietlow. Foto: RTL / Pascal Bünning

Die ersten bekannten Teilnehmer des Camps sind TV-Sternchen Cora Schumacher (46) und Schauspieler Heinz Hoenig (72). Auch Dr. Bob ist wieder dabei und bereitet die Stars auf ihre Prüfungen vor. (APA, dpa, 19.12.2023)