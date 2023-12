Vorbei an Insta und Tiktok will die ProSiebenSat1Puls4-Infodirektorin auf Joyn junges Publikum mit "guter Information" versorgen. Medienmenschen 2024, Teil 19

Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Wenn es nach Corinna Milborn geht, dann soll vor allem eine junge Zielgruppe 2024 einiges von ihr zu sehen und zu hören bekommen. Die Infodirektorin von ProSiebenSat1Puls4 arbeitet gerade an der Aufrüstung des Newsangebots auf der Streamingplattform Joyn für Österreich, mit der sie – vorbei an Tiktok und Insta – junge Menschen mit "guter Information" erreichen will.

Corinna Milborn will zwischen "Bauer sucht Frau" und "Match in Paradise" auf Joyn junges Publikum mit News erreichen. APA / Roland Schlager, Bearbeitung DER STANDARD Lukas Friesenbichler

Publikum von "Match in Paradise" soll ...

"Das ist endlich das Ding, mit dem man das Wegbrechen der Menschen unter 30 von den traditionellen Medien auffängt", sagt Milborn – "ohne sich dem Algorithmus von Insta oder Tiktok zu unterwerfen". Die Österreich-Ausgabe von Joyn habe heute "deutlich über eine Million 'monthly active user' mit zweí Stunden täglicher Nutzungsdauer", erklärt die ProSiebenSat1Puls4-Infomanagerin. 40 Prozent dieser Userinnen und User seien unter 30, betont sie.

... "über guten Journalismus stolpern"

Was hat sie sich für 2024 vorgenommen? "Ich arbeite sehr hart daran, die Newslane so auszubauen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer von 'Match in Paradise' und 'Bauer sucht Frau' über guten Journalismus stolpern und den quasi mitnehmen – mit eigens produzierten Clips zum 'Durchzappen' und mit Beiträgen von ORF über Servus und CNN bis zu Puls 24 dazwischen."

Milborn klingt da ziemlich euphorisch: "Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ein Instrument zum Erreichen jener Gruppen in der Hand zu haben, die sonst in Blasen verschwinden, und das grad noch rechtzeitig zum Wahljahr, in dem Propaganda so eine große Rolle spielen wird." (fid, 19.12.2023)