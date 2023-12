Der Ex-Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, wurde nun ein weiteres Mal verklagt. AP/Jose Luis Magana

Rudy Giuliani, der Ex-Bürgermeister New Yorks und glühender Trump-Unterstützer, wurde am Montag erneut von zwei ehemaligen Wahlhelferinnen aus Georgia verklagt. Vergangene Woche war er bereits wegen Verleumdung zu einer Schadenersatzzahlung von rund 150 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Die beiden Frauen Ruby Freeman und ihre Tochter Shaye Moss klagten nun auf Unterlassung: Giuliani soll es nicht mehr gestattet sein, haltlose Lügen und Behauptungen über ihre Arbeit im Rahmen der Präsidentschaftswahl 2020 zu verbreiten.

Vorwurf der Wahlmanipulation

Konkret beschuldigte Giuliani die beiden Frauen des Wahlbetrugs. Sie sollen bei der Auszählung Stimmen manipuliert und dadurch Joe Biden zum Wahlsieg verholfen haben. Im Rahmen des Verfahrens wurden dabei dutzende Aussagen Giulianis als verleumderisch eingeordnet. Die beiden Frauen schilderten im Gerichtssaal ausführlich, mit welchen Drohungen und Angriffen sie als Konsequenz konfrontiert waren. Man habe beispielsweise gefordert, sie müssten wegen Hochverrats gehängt oder gelyncht werden.

Giuliani bestreitet, die Unwahrheit gesagt zu haben: Alles, was er über sie gesagt habe, sei wahr. Es habe auch keinen Zweifel daran, dass seine Aussagen "vertretbar" seien, wie er US-Medien mitteilte. Er forderte die Medien indes auf, an der Sache "dranzubleiben", und behauptete weiterhin, Beweise vorlegen zu können. Im Rahmen des Verfahrens von vergangener Woche hat sich dies allerdings nicht bewahrheitet. Nun muss Giuliani Schadenersatzzahlungen von umgerechnet rund 150 Millionen Euro leisten.

Finanzierung unklar

Noch offen bleibt, wie Giuliani die Summe von rund 150 Millionen US-Dollar bezahlen wird. In der Anklageschrift der beiden Wahlhelferinnen wurde die Vermutung geäußert, Giuliani beabsichtige, sich der Zahlung des Urteils mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu entziehen – für diese Annahme gäbe es besonders gute Gründe: Bisher habe sich der Trump-Anhänger auch geweigert, Informationen über sein Vermögen vorzulegen, wie aus einem Artikel der "New York Times" hervorgeht. Den Anwälten der Klägerinnen zufolge bestehe jedenfalls ein "erhebliches Risiko", dass Herr Giuliani sein Vermögen – noch vor den Schadensersatzzahlungen – auflösen würde. Um dem entgegenzuwirken, können die beiden Klägerinnen allerdings auf rechtliche Mittel zurückgreifen, berichtet die "New York Times", etwa durch die Beantragung spezieller Verfahren.

Klagen über Klagen

Die Klagen der beiden ehemaligen Wahlhelferinnen sind dabei nicht die einzigen rechtlichen Verfahren, mit denen Giuliani konfrontiert ist. In Georgia erhob ein örtlicher Staatsanwalt Anklage wegen Erpressung im Rahmen der Präsidentschaftswahl 2020 gegen ihn und Ex-Präsident Donald Trump. Eine weitere Klage wurde von Dominion Voting Systems eingereicht, einem der größten Wahlmaschinenanbieter in den USA. Das Unternehmen geriet im Anschluss der Wahl 2020 ins Visier der Trump-Anhänger, indem behauptet wurde, die Maschinen seien manipuliert worden. Giuliani wird dabei von Dominion beschuldigt, Lügen über das Unternehmen verbreitet zu haben, um Trump im Amt zu halten.

Des Weiteren soll Giuliani laut seinem ehemaligen Anwalt Robert J. Costello rund 1,3 Millionen US-Dollar Anwaltskosten nicht bezahlt haben – eine weitere Anklage gegen Giuliani folgte. Zuletzt reichte Noelle Dunphy, eine ehemalige Mitarbeiterin des Ex-Bürgermeisters, Anklage wegen sexueller Belästigung ein. All jene Vorwürfe wurden von Giuliani bestritten. (Vanessa Steiner, 19.12.2023)