Nasa Die Katze aus dem All

Mit einem Katzenvideo aus dem All hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa ein hochmodernes Laserkommunikationssystem getestet. Das 15 Sekunden lange Video der Katze eines Nasa-Mitarbeiters wurde nach Angaben der Nasa am Montag per Laser von einer Raumsonde zur Erde gesendet, die aktuell 31 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt ist