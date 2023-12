Florian Novak (49) ist ein Pionier des Privatradios in Österreich, er war schon mit dem heutigen RTR-Chef Wolfgang Struber in den 1990ern einer der Betreiber des studentischen Radioprojekts "Radio Jupiter", er war an Radio NRJ beteiligt und betreibt seit 2005 sein Radioprojekt Lounge FM. Über viele Jahre mit befristeten Eventradiolizenzen in Wien und fixen Radiolizenzen in den Bundesländern, die er 2019 großteils der Fellner-Mediengruppe verkaufte, die damit ihr bundesweites Radio Austria zusammenbastelte. Den Verkaufspreis für die Lizenzen klagte Novak inzwischen bei Gericht ein, das Verfahren am Handelsgericht läuft noch. In Wien erhielt Novak für Lounge FM erst im Sommer 2023 eine Zehnjahreslizenz – nach mehr als 100 befristeten Eventlizenzen. 2017 promovierte der Jurist, seine auch als Buch erschienene Dissertation beschäftigt sich mit Der öffentlich-rechtliche Auftrag des Österreichischen Rundfunks im Spannungsfeld zwischen Rundfunkfreiheit und staatlicher Kontrolle.

