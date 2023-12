Ein kurz vor der Pension stehender unbescholtener Angeklagter soll sich an seinen beiden Töchtern und der Stiefenkelin vergangen haben. Er leugnet vehement

Vor dem Abspielen der gefilmten Einvernahme einer Minderjährigen wird auf Antrag der Privatbeteiligtenvertreterin die Öffentlichkeit ausgeschlossen. APA / BARBARA BUCHEGGER

Wien – Mitgliedern der "Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften" steigen im Prozess gegen Herrn K. wahrscheinlich die Grausbirnen auf. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, als der knapp vor der Pension stehende Angeklagte dem Schöffengericht unter Vorsitz von Petra Poschalko seine frühere Tätigkeit erklärt: "Ich war nie als Masseur tätig. Ich war Energetiker. Ich arbeite im feinstofflichen Bereich, mit Chakren und Aura", schildert er. Das Grausen kann einem aber jedenfalls kommen, wenn man hört, was die Staatsanwaltschaft Wien dem unbescholtenen Österreicher vorwirft: Er soll seine beiden erwachsenen Töchter und seine unmündige Stiefenkelin wiederholt sexuell missbraucht und belästigt haben. Unter anderem soll er an seiner jüngeren Tochter dreimal bei Tantramassagen Oralverkehr praktiziert haben.

Verteidiger Zaid Rauf widerspricht leidenschaftlich und appelliert in seinem Eröffnungsvortrag an den Laienrichter und die Laienrichterin: "Sie haben bei der Vereidigung geschworen, dass Sie der Stimme der Abscheu nicht folgen dürfen. Wenn es wahr wäre, was die Anklage sagt, dann wäre die Abscheu verständlich. Aber: Es gibt keinerlei objektivierte Beweise. Keine DNA-Spuren, keine Fotos, keine Verletzungen", spricht er ein bekanntes juristisches Dilemma bei Sexualdelikten an.

Dafür ortet er zahlreiche Widersprüche in den Aussagen der Frauen – so habe die jüngere Tochter erst bei der dritten Einvernahme durch die Polizei erstmals die Tantramassage-Vorwürfe erhoben. Über die minderjährige Stiefenkelin sage selbst die Mutter, dass das Kind verhaltensauffällig sei und immer im Mittelpunkt stehen wollte. Und die nunmehrige Ex-Gattin des Angeklagten bezeichnete das Mädchen als "ein schreckliches Kind". Warum die Vorwürfe plötzlich erhoben werden, könne sich der Mandant nicht erklären, möglicherweise sei es die späte Rache der älteren Tochter dafür, dass er sich von seiner ersten Ehefrau, der Mutter der Töchter, scheiden habe lassen.

Enkelin energetisch behandelt

Auch der ruhig sprechende Angeklagte, dem man seine Anspannung nur am Zittern der Hand anmerkt, bekennt sich auf die entsprechende Frage Poschalkos nicht schuldig. Seiner Tochter habe er wegen ihrer Verspannungen nur manchmal den Rücken massiert, im Intimbereich habe er sie dabei nie berührt. Als sie ihm von sexuellen Beziehungsproblemen berichtete, habe er sie darauf hingewiesen, dass eine Tantramassage helfen könne. Wenn sie das gewollt hätte, hätte er sie an eine Kollegin verwiesen. "Ich selbst hätte das natürlich nicht gemacht!", beteuert er. Da die Stiefenkelin immer so unruhig war, "hat sie eine Reiki-Behandlung bekommen. Sie wurde von mir energetisch behandelt", sagt er. Nackt sei das Kind dabei aber nie gewesen.

Auch die von dem Mädchen behaupteten Übergriffe in seiner Wohnung seien nie passiert. Einerseits ginge das räumlich nicht, da diese sehr übersichtlich sei und fast immer Familienmitglieder anwesend gewesen seien. Und auch die behauptete Häufigkeit könne nicht stimmen – schließlich sei die Kleine im fraglichen Zeitraum 2018 bis 2021 nur zu Geburtstagen und Familienfeiern da gewesen, also höchstens viermal jährlich. Die behaupteten maximal zehn Übergriffe würden also bedeuten, dass es fast bei jedem Besuch passiert sein müsste.

Die Einvernahme der jüngeren Tochter klärt dann den zeitlichen Ablauf auf. Zunächst habe ihr ihre Schwester erzählt, dass sie sich bei ihrer Psychotherapeutin erinnert habe, dass der Vater sie sexuell missbraucht habe. Deshalb habe sie auch kaum Erinnerungen an die Kindheit gehabt. Die Schwester zeigte das auch an, dieses Verfahren wurde jedoch eingestellt. Aus Sorge habe sie dann ihre junge Stieftochter gefragt, ob sie jemand schon im Intimbereich berührt habe, erzählt die Zeugin. Und die habe zu weinen begonnen und gesagt: "Ja, er hat mich dort angegriffen." – "Haben Sie gefragt, wer 'er' ist?", wirft Vorsitzende Poschalko ein. "Ja, sie hat gesagt, der Opa!"

Erinnerungen erst nach Therapie

Verteidiger Rauf hält der Zeugin die Aussage ihrer Stieftochter bei der Polizei vor. Die schilderte dort, die Mutter sei ins Zimmer gestürmt und habe gerufen: "Hat dich der Opa auch missbraucht?", also gleich einen konkreten Verdacht formuliert. Und warum sie ihre eigenen Erlebnisse bei den Massagen erst im Frühjahr 2023 berichtet habe? Da sie erst heuer zu Jahresbeginn zu einer Therapeutin gegangen sei und dann die Erinnerungen wieder zurückgekommen seien, antwortet die Zeugin.

Sie behauptet einerseits, ihr Vater habe sie immer wieder zur Tantramassage gedrängt, bis sie einverstanden war. Andererseits sagt sie auf die Frage nach ihrer Reaktion: "Ehrlich gesagt habe ich nichts darauf gesagt." Der Angeklagte habe sie beim ersten Mal aufgefordert, die Augen zu schließen. "Dann habe ich ein komisches Gefühl gehabt, ich dachte, dass er mehr Massageöl auf meine Vagina gegeben hat. Aber als ich die Augen öffnete, sah ich seinen Kopf zwischen meinen Beinen", gibt sie ihre Erinnerung wieder.

"Was haben Sie sich danach gedacht?", fragt der Verteidiger. "Ich dachte, dass das normal ist." – "Dass Ihr Vater mit der Zunge in Ihre Vagina eindringt, ist normal?", kann Rauf es nicht glauben. "Ich habe es verdrängt", antwortet die Zeugin darauf. Wieder hält der Verteidiger ihr ein Einvernahmeprotokoll vor, diesmal ihr eigenes: "Da haben Sie gesagt, Sie seien im Schockzustand gewesen, und es habe sich um eine Grenzüberschreitung gehandelt. Und wenn es so ein Schock für Sie war: Warum gehen Sie wieder hin?" – "Ich wollte es nicht wahrhaben, er ist doch mein Vater!", sagt die Zeugin. "Jetzt haben Sie es beim ersten Mal verdrängt, beim zweiten Mal wollten Sie es nicht wahrhaben, und es ist trotzdem passiert – warum gehen Sie ein drittes Mal hin?" – Die Zeugin kann keine wirkliche Antwort geben. Ebenso wenig auf die Frage, warum sie zur gleichen Zeit ihre Stieftochter dort massieren ließ.

Ausschluss der Öffentlichkeit

Die auf Video aufgezeichnete kontradiktorische Vernehmung der Stiefenkelin des Angeklagten wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt, davor setzt sich die Ex-Frau noch für K. ein. Sie bestätigt, dass das "Katastrophenkind" nur selten zu Besuch gewesen ist und eigentlich nie allein mit dem Mann war.

Für die Urteilsberatung braucht der Senat nicht lange – der Angeklagte wird rechtskräftig freigesprochen. "Es ist eine Entscheidung im Zweifel. Wir glauben, dass weder Ihre Stiefenkelin noch Ihre Tochter bewusst gelogen haben", beginnt Vorsitzende Poschalko zwar ihre Urteilsbegründung. Aber: Es seien in den verschiedenen Einvernahmen immer wieder neue Versionen erzählt worden, das Gericht könne also nicht sagen, was wirklich geschehen sei. "Möglicherweise ist etwas passiert. Aber 'möglicherweise' rechtfertigt keinen Schuldspruch."

Zum Fall der Tochter sagt sie: "Sie glaubt es wahrscheinlich wirklich. Es ist aber tatsächlich nicht erklärbar, dass sie bis zur dritten Einvernahme darüber schweigt. Mag sein, dass es erst durch die Psychotherapeutin in Erinnerung gerufen worden ist, es ist allerdings ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass man auch falsche Erinnerungen haben kann. Man kann nicht ausschließen, dass die dann immer wahrer und detailreicher werden", verweist Poschalko auf das False Memory Syndrome. (Michael Möseneder, 19.12.2023)