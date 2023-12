Sammler Rafael Jablonka präsentiert seine Kunstwerke nun in einem "Schaulager" in einer Tourismusgemeinde nahe Innsbruck. Zum Wien-Gastspiel bleiben Fragen offen

Mit Werken etwa von Sherrie Levine und Mike Kelley (im Vordergrund) besitzt die Sammlungspräsentation entschieden musealen Charakter. Johannes Plattner

Sagen Sie nicht Privatmuseum dazu, der Hausherr wird entschieden widersprechen. Schaulager ist die Bezeichnung seiner Wahl, als solches will Rafael Jablonka sein in einem schlichten Gewerbebau am Ortsrand der Tiroler Tourismusgemeinde Seefeld untergebrachtes, stolze 1000 Quadratmeter messendes Kunstdepot ab Jänner im Rahmen geführter Touren der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wobei: Schaulager ist freilich etwas tiefgestapelt, die Sammlungspräsentation, die Jablonka (71) hier eingerichtet hat, besitzt nämlich entschieden musealen Charakter. Man trifft unter anderem auf eine eigens für diese Präsentation ausgeführte Wandzeichnung von Sol LeWitt und auf sorgfältig inszenierte Gegenüberstellungen etwa von seriellen Warhol-Kreuzen und einer geschnitzten Christusfigur aus dem 16. Jahrhundert. Ebenso auf steinzeitliche Faustkeile neben einer "Mausefalle" des deutschen Objektkünstlers Andreas Slominski und auf in eigenen Räumen arrangierte Werkgruppen von Mike Kelley und Nobuyoshi Araki. Was noch? Großformatige Malereien von Eric Fischl findet man neben Sherrie Levines hochglanzpolierten Aneignungen modernistischer Kunst-Ikonen und Möbeln von Donald Judd.

Schwerpunkt auf Kunst der 1980er-Jahre

Eine unterschwellige Botschaft gibt es auch, sie lautet: Diese Sammlung mit Schwerpunkt auf amerikanischer und deutscher Kunst der 1980er-Jahre ist zu schade, um in ein Museumsdepot verräumt zu werden. Der Sammler und ehemalige Galerist Jablonka, der seit einigen Jahren im Tiroler Seefeld lebt, hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich eine dauerhafte Präsentation in einem Museum wünscht. 2019 übergab er deshalb eine rund 400 Werke umfassende und zunächst auf sieben Jahre angelegte Dauerleihgabe der "Rafael-und-Teresa-Jablonka-Stiftung" an die Albertina, die der Jablonka Collection 2020 unter dem Titel My Generation eine umfassende Ausstellung widmete.

Nach zwei weiteren Präsentationen sollte die Sammlung allerdings im Depot verschwinden, deshalb hat Jablonka sie vorzeitig wieder aus Wien abgezogen. Gegenüber dem ORF betonten sowohl der Sammler als auch Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder, man habe den Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Von einem kolportierten Streit will Jablonka auch im Gespräch mit dem STANDARD nichts wissen, man sei weiterhin freundschaftlich verbunden.

Tatsache ist: Aus der Dauerleihgabe (der ursprüngliche Vertrag wäre regulär bis Sommer 2026 gelaufen) wurde ein nur knapp vierjähriges Gastspiel.

Werke von Weltformat

Vermutlich bedeutete dieses für die Jablonka Collection keinen Nachteil – geht mit Museumspräsentationen doch üblicherweise eine Wertsteigerung einher. Für Museen fallen mit der Übernahme solcher Leihgaben wiederum auch Kosten an, etwa für Transport, Versicherung, Lagerung und Betreuung. Wie hoch diese im Fall der Sammlung Jablonka waren, wollte Der STANDARD bei der Albertina in Erfahrung bringen, eine diesbezügliche Anfrage blieb jedoch unbeantwortet.

Im rund 3600 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Wintersportort Seefeld tummelt sich indes immer mehr Kunstvolk, seit man dort mit der Jablonka Collection unverhofft Werke von Weltformat zu bieten hat. Jedenfalls vorläufig. Der Sammler würde weiterhin gerne an ein Museum andocken und hätte auch konkrete Häuser im Visier, deren Namen er aber nicht in der Zeitung lesen will. Das Seefelder Schaulager hat sich unterdessen zu einer Familienunternehmung ausgewachsen – Tochter Alexandra Jablonka verwaltet es künftig mit.

Für mindestens fünf weitere Jahre will Jablonka außerdem die alte Seefelder Feuerwehrhalle bespielen, die die Gemeinde zu diesem Zweck adaptieren ließ. Kunst in Seefeld, kurz KiS, nennt sich die 2021 eröffnete Ausstellungshalle, um die sich auch ein prominent besetzter Förderverein geschart hat. Ihm gehören unter anderem Hotelierin Elisabeth Gürtler sowie die Bauunternehmer Klaus Ortner und Hans Peter Haselsteiner an. Letzterer sprach vergangene Woche auch die Eröffnungsworte im neuen Schaulager der Jablonka Collection. Bei der tags darauf angesetzten Vernissage der KiS-Schau von Pia Fries war wiederum Schröder als Eröffnungsredner angekündigt, musste aber krankheitsbedingt absagen. (Ivona Jelcic, 20.12.2023)