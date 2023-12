Am Himmel herrscht auch zum Jahreswechsel keine Ruhe. Was uns zu der spannenden Frage bringt: Wo landet die Maschine des letzten Fluges des Jahres 2023 beziehungsweise wo hebt das erste Linienflugzeug im neuen Jahr ab? Auskunft gibt der Official Airline Guide, ein in Großbritannien ansässiger Dienst für Reisedaten. Dort hat man recherchiert, dass die letzte planmäßige Landung im Jahr 2023 in Tahiti sein wird. Durchgeführt von Air Tahiti Nui geht's laut Plan am 31. 12. 2023 um 14.50 Uhr von Seattle aus los. Um 22.20 Uhr sollte die Maschine dann in Tahiti gelandet sein – quasi rechtzeitig zu den Neujahrsfeierlichkeiten. Ebenfalls mit Air Tahiti Nui muss fliegen, wer die zweitletzte Landung des Jahres miterleben möchte: Die Maschine soll planmäßig um 22 Uhr von Auckland kommend in Tahiti aufsetzen.

Ein Flugzeug der japanischen Airline ANA wirdim kommenden Jahr als eines der ersten des Jahres abheben. Der Start erfolgt kurz nach Mitternacht. APA/AFP/RICHARD A. BROOKS

Einer der ersten Linienflug des neuen Jahres werde laut OAG planmäßig fünf Minuten nach Mitternacht am 1. 1. 2024 von MIAT Mongolian Airlines vom Flughafen Seoul Incheon abheben. Ziel ist der Chinggis Khaan International Airport in Ulan-Bator, Hauptstadt der Mongolei, wo die Maschine um 2.50 Uhr aufsetzen sollte. Zeitgleich starten auch zwei Maschinen der japanischen All Nippon Airlines vom Flughafen Tokio Haneda: eine in Richtung Kuala Lumpur und eine in Richtung Dubai. Insgesamt seien für das Jahr 2024 derzeit 29.632.049 Linienflüge mit über 4,6 Milliarden Plätzen geplant, heißt es beim OAG. (red, 29.12.2023)