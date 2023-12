Gerade Menschen, die täglich der Hektik und dem Lärm der Stadt ausgesetzt sind, gilt das Leben auf dem Land oft als heimliches Idyll. Landwirtschaftliche Berufe unterliegen dabei auch einer gewissen romantischen Idealisierung, in der so manche Härten ihres Alltags ausgeblendet werden.

Das gibt es auch in Spielform, und dort ist es im Geiste des Eskapismus auch okay. Spätestens seit "Animal Crossing", "Harvest Moon" und "Stardew Valley" ist das virtuelle Bauernhofleben fester Bestandteil der Gaminglandschaft. Statt Krieg und Verderben kümmert man sich hier um Haus, Hof, Tier. Dazu pflegt man die Dorfgemeinschaft und kann auch virtuelle Beziehungen führten. Angereichert wird das häufig mit optionalen Abenteuern abseits der Gemeindegrenzen, die man allein oder gemeinsam mit Freunden im Multiplayer erlebt.

Vier Vertreter seien an dieser Stelle vorgestellt. Sie bieten sich als ideales Spielefutter für verregnete Winterabende an oder wenn man mal eine Auszeit vom Festtagstrubel braucht.

My Time at Sandrock

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows

Spielmodi: Solo und Multiplayer

Das erste Game nennt sich "My Time at Sandrock" und ist der Nachfolger des recht beliebten "My Time at Portia". Entführte der Vorgänger noch in eine mediterran gehaltene Umgebung, geht es hier nun in die Prärie, Wüste und Felsenlandschaften einer Art Wildwestwelt. Hier baut baut man Stein und Metalle ab, entdeckt Technologien aus der "alten Welt", erlebt Abenteuer und hilft dabei, den namensgebenden Ort auf- und auszubauen. Erschienen ist das Game Anfang November, bisher gab es auf Steam dafür im Schnitt "sehr positive" Rezensionen.

My Time at Sandrock - Gameplay Trailer

Dinkum

Plattformen: Windows (Steam), Linux (via Proton)

Spielmodi: Solo und Multiplayer

Ähnlich, aber mehr an Spielprinzip und Ästhetik von "Minecraft" orientiert, ist "Dinkum". Hier ist das Setting, in dem man sich seine eigene Existenz schafft, betont australisch gehalten. Das spiegelt sich freilich auch in der Fauna wieder, die von Haien über Alligatoren bis zu – natürlich – Kängurus alle bekannteren Vertreter mitbringt. Das Outback wurde mittlerweile um weitere Biome ergänzt, in die man nun auf Urlaub fliegen kann. "Dinkum" erschien im Juli 2022 im Early Access und erfreut sich bislang "sehr positiver" Bewertungen auf Steam.

Dinkum - Out Now

Littlewood

Plattformen: Windows, Linux, macOS (Steam)

Spielmodi: Nur Solo

Den Klassikern des Genres optisch am nächsten kommt wohl "Littlewood". Offiziell beschrieben ist es als "friedliches und entspannendes Rollenspiel", in dem die Welt bereits vor dem Bösen gerettet wurde und man sich nun dem Wiederaufbau seines Dorfes widmet. Neben der eigenen Landwirtschaft kommt hier also auch etwas Stadtmanagement hinzu, während man die Spielwelt erkundet, neue Einwohner anwirbt und sich dabei mehr und mehr an Vergangenes erinnert. Das Indiegame konnte 2021 auf der Crowdfundingplattform Kickstarter sein Fundingziel um mehr als das 50-Fache übertreffen und reüssiert im Katalog von Steam mit "sehr positiven" Bewertungen.

Littlewood v1.0 Launch Trailer

Bear and Breakfast

Plattformen: Windows (Steam, Epic, Gog), Linux (via Proton), PS4, PS5, Switch

Spielmodi: Nur Solo

Von der Landwirtschaft ins Gastgewerbe entführt das im Juli 2022 veröffentlichte "Bear and Breakfast". Man übernimmt die Rolle des jungen Bären Hank, der in einem kleinen Haus gemeinsam mit seiner Mutter und seinen beiden besten Freunden wohnt. Aus einem anfänglich unbekannten Grund zieht es die Menschen zurück an diesen Ort, den sie einst verlassen haben, was den geschäftstüchtigen Vertreter der Ursidae dazu bewegt, ein Frühstückshotel zu eröffnen. Um dessen Aufbau kümmert man sich, immer auch etwas herausgefordert durch die Bedürfnisse der Gäste. Dennoch soll man das Spiel in eigenem Tempo absolvieren können, versprechen die Entwickler. Zwischen dem Gastwirtschaftsbetrieb erkundet man die Welt und erfüllt Quests, um die Handlung voranzutreiben. Der Lohn auf Steam bisher: "sehr positive" Rezensionen. (gpi, 29.12.2023)

Bear and Breakfast - Official Gameplay Trailer | Summer Game Fest 2022

