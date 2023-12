Ski Aggu trägt seine verspiegelte Brille ganzjährig und überall – auf der Bühne wie im Bordbistro der deutschen Bahn. IMAGO/Eibner

Heute soll es um ein Accessoire gehen, das in Österreich als modisches Nonplusultra bezeichnet werden kann. Die Rede ist von der Skibrille, jenem farbig verspiegelten Ding, das seine Vielseitigkeit schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hat: Auf der Piste sitzt sie auf der Nase, um zum Après-Ski die Stirn hinaufgeschoben zu werden. Was braucht man im Winter mehr?

Nun aber führt ein deutscher Rapper vor, dass die Skibrille nicht nur was für Schneeliebhaber oder Typen wie Hansi Hinterseer ist. Ski Aggu heißt der Mann. Neben einem blondierten Vokuhila trägt der Berliner Skibrille – und zwar ganzjährig und überall. Im Bordbistro der deutschen Bahn genauso wie auf der Bühne. Man könnte auch sagen: Ski Aggu ist sowas wie die Winteredition eines Udo Lindenberg, des Hamburger Nuschelpoppers mit der verdunkelten Sonnenbrille.

Dass der Rapper zur verspiegelten sportlichen Brille greift, ist allerdings gar nicht so erstaunlich. Seit etwa eineinhalb Jahren feiern junge Menschen nämlich die "schnellen Brille". Aufklärung für alle jenseits der 30: Damit sind eng am Kopf liegende, farbige Sport- und Sonnenbrillen gemeint, die in den Nullerjahren Radrennfahrer wie Jan Ullrich getragen haben. Verantwortlich für die Bezeichnung: die Dresdner Rap-Crew 01099, die im Frühjahr 2022 der "schnellen Brille" einen Song widmete.

Dessen Veröffentlichung gilt seither als Geburtsstunde des Trends, den es an jeder Tankstelle des Vertrauens gibt. Dieser Hinweis kam ausgerechnet von der "Vogue": Es seien einige Stars in Sonnenbrillen aufgetaucht, "die man auch an der Tankstelle kaufen könnte", hieß es in dem Modemagazin. Sogar der Internet-Satiriker El Hotzo bekannte sich schon zu der "früheren Bauarbeiterbrille".

Die Teile sind so beliebt, dass es kaum einen Brillenhersteller gibt, der nicht ein solches Gestell nicht im Angebot hat. Selbst Apple orientierte sich bei der Herstellung der Digitalbrille am Design der "schnellen Brille". Der Trend zu schnittigen Spiegelbrillen ist schon länger zu beobachten. Das italienische Modehaus Bottega Veneta zeigte schon vor über zwei Jahren Modelle mit anliegendem Kunststoffrahmen auf dem Laufsteg.

Omnipräsent waren aber vor allem die Teile von Balenciaga. Die rasanten Racer-Modelle, die auf den Nasen von Kim Kardashian und anderen Social-Media-Stars spazieren geführt wurden, erinnern an die legendäre Oakley-Brille des US-Rennradfahrers Greg LeMond – ein bisschen optimiert und für die Gegenwart aufbereitet. Sie ahnen schon, was nun kommt: Was läge näher, als es Ski Aggu gleichzutun und jetzt die Winteredition der schnellen Brille aufzusetzen? (Anne Feldkamp, 25.12.2023)