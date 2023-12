Gerade zur Weihnachtszeit haben viele Berufstätige ein paar freie Tage. Für die meisten bedeutet das den Ausklang vom Jahr, bevor es mit neuem Elan in das nächste Jahr geht. Das gilt aber lange nicht für alle, denn zahlreiche Arbeiten müssen auch während der besinnlichen Zeit verrichtet werden. Für die Beschäftigten heißt das, kein oder ein verspätetes Fest mit Familie und Freunden zu verbringen. Vier Menschen erzählen dem STANDARD, wie der Dienst über Weihnachten und Silvester abläuft und warum es sie nicht stört, an diesen Tagen zu arbeiten.

Stefan Knett (30), Notfallsanitäter

Stefan Knett kam bereits 2007 zum Jugendrotkreuz und könnte sich keinen Job vorstellen, der besser zu ihm passt. WRK/Knett

"Heuer bin ich zu Weihnachten und Silvester als Notfallsanitäter im Dienst. Am 24. habe ich einen Tagdienst, zum Jahreswechsel werde ich auch in der Nacht und am nächsten Tag im Einsatz sein. Das Arbeiten an den Feiertagen macht mir aber nichts aus. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere. Auch in meinem Umfeld sind alle schon darauf eingestellt – meine Mutter arbeitet sogar selbst ehrenamtlich im Rettungsdienst –, und feiern gehen in der Silvesternacht, das ist sowieso nichts für mich. Da sollen lieber andere Kolleginnen und Kollegen freihaben.

Zum Berufswunsch Notfallsanitäter bin ich bereits mit 14 Jahren gekommen, damals habe ich mich beim Jugendrotkreuz gemeldet. Ausschlaggebend war ein Erlebnis, das ich kurz zuvor gemacht hatte. Auf dem Heimweg von der Schule habe ich einen medizinischen Notfall hautnah miterlebt und habe instinktiv versucht zu helfen. Weil ich mehr über das Thema Erste Hilfe erfahren wollte, war das Rote Kreuz die erste Anlaufstelle für mich. In den Job gestartet bin ich dann 2011 mit der ersten Stufe als Rettungssanitäter. Mittlerweile habe ich durch laufende Weiterbildungen die höchste Stufe im Rettungsdienst erreicht.

Gerade über Weihnachten haben wir mehr Einsätze als normal. Die letzten Jahre war es am 24. Dezember untertags aber oft ruhiger als erwartet. Da ging es meistens erst ab acht oder neun Uhr abends los. Zu Silvester gibt es schon früher mehr Einsätze, zum Beispiel Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Übermäßiger Konsum von Alkohol kommt an diesem Tag natürlich auch oft vor. Vor allem an den Weihnachtsfeiertagen merken wir aber auch, wie sehr die Menschen unsere Arbeit schätzen, weil sie merken, dass sie nicht allein sind, wenn sie Hilfe brauchen, und wir bei den Einsätzen immer ein offenes Ohr für sie haben.

Bei uns am Stützpunkt herrscht ein familiäres Umfeld. An den Feiertagen stehen meist Brötchen für alle bereit, und es wird nach Möglichkeit zusammen gegessen und Zeit verbracht. Zu Silvester haben wir in den letzten Jahren immer eine Flasche Kindersekt im Rettungswagen dabei, und wenn es die Einsatzlage zulässt, bleiben wir um Mitternacht kurz draußen stehen, stoßen an und schauen das Feuerwerk an."

Sabrina Scharner (38), Tierpflegerin im Tierschutzhaus Wien

Sabrina Scharner ist seit vier Jahren bei den Katzen im Tierschutzhaus Wien. DER STANDARD

"Das Tierheim ist rund um die Uhr besetzt, es gibt sowohl einen Tag- als auch einen Nachtdienst. Denn die Tiere müssen täglich versorgt werden. Meistens wechseln sich Kolleginnen und Kollegen mit Diensten zu Weihnachten und Silvester ab. Ich bin heuer am 24. hier, und für mich steht die Versorgung der Tiere an erster Stelle. Wenn etwas Unerwartetes passiert, bleibe ich auch mal länger – zum Beispiel, wenn noch ein Jungtier abgegeben wird, eine Katze krank wird oder eine Fahrt in die Klinik ansteht. In unserem Job muss man flexibel sein. Alle, die hier arbeiten, machen das aber, weil ihr Herz daran hängt. Mit der Familie feiere ich dann zu einer späteren Uhrzeit oder an einem anderen Tag.

Aber auch im Dienst bei den Katzen haben wir Traditionen. Kurz vor den Feiertagen haben wir eine Weihnachtsaktion, bei der Geschenke für die Tiere abgegeben werden können. Zu Weihnachten bekommen die Katzen dann ihre Päckchen. Einige ehrenamtliche Mitarbeitende kochen sogar am Vortag noch extra ein Hendl, zerlegen es und bringen es am 24. vorbei. Klar ist Tierpflege auch teilweise psychisch belastend, weil man viele Schicksale mitbekommt. Aber es ist auch wahnsinnig dankbar, die Tiere geben einem viel zurück. Am Feiertag ist das Tierheim regulär geschlossen, und wenn die Reinigungsarbeiten erledigt sind, habe ich auch viel mehr Zeit für die einzelnen Katzen.

Wichtig sind auch die Vorbereitungen auf Silvester. Den Katzen etwa geben wir manchmal ein paar Tage davor schon CBD (ein nicht psychoaktives Cannabinoid, wirkt beruhigend, Anm.). Die Zimmer müssen auch sicher sein, die Kratzbäume sollen nicht umfallen und alle Gegenstände gesichert sein. Die Fensterscheiben werden gerade für sehr ängstliche Katzen verdunkelt, und das Licht bleibt aufgedreht. Man merkt am ersten Jännertag schon, dass die Tiere sich mehr zurückziehen und dass der Tag ein verstörendes Erlebnis für sie ist. Einige Pfleger verbringen sogar ihre Freizeit im Tierschutzhaus zu Silvester, weil sie auf die Schützlinge schauen wollen.

Man merkt schon, dass um die Feiertage viel mehr Tiere ausgesetzt werden. Wir finden immer wieder ungechippte, streunende Katzen. Hat man dann am Feiertag frei, ist es schon manchmal schwer, zu Hause abzuschalten, wenn man weiß, dass neue, verängstigte oder kranke Tiere dazugekommen sind. Viele kommen vor Weihnachten aber auch zu uns, um Haustiere bei sich aufzunehmen. Gerade an diesen Tagen führen wir sehr intensive und lange Vermittlungsgespräche, um sicherzugehen, dass die Interessenten sich auch gut kümmern werden."

Özcan Sanli (30), Kebabverkäufer

Özcan Sanli und sein Vater führen den Kebabladen Sanli in der S-Bahn-Station Hernals schon seit vielen Jahren. Regine Hendrich

"In zwanzig Jahren hatten wir unsere beiden Kebabläden an der S-Bahn-Station Oberdöbling und Hernals nur einmal für zwei Wochen geschlossen – und zwar, als meine Schwester geheiratet hat. Sonst hatten wir immer offen. Den meisten Umsatz machen wir um die Mittagszeit. Da viele über die Feiertage nicht arbeiten, fällt für sie der Mittagskebab oder die Pizza aus. Somit ist es bei uns zu Weihnachten etwas ruhiger.

Die meisten unserer Stammkunden kommen aber auch an den Feiertagen. Viele von ihnen sind allein oder getrennt und sind froh, hier ein wenig tratschen zu können. Zu Weihnachten schenken wir ihnen Wein und feiern so gemeinsam mit ihnen. Natürlich sind hier am Bahnhof in Hernals leider nicht nur nette Leute unterwegs. Ich habe schon einmal ein Mädchen, das von Männern gejagt wurde, gerettet, sehe beinahe täglich Drogensüchtige und muss ab und zu Aufmüpfige aus dem Geschäft schmeißen. Aber nichtsdestotrotz liebe ich meinen Job.

Und zwar, weil man weit mehr macht, als nur Essen zu servieren: Einkauf, Abrechnungen, Fleisch marinieren und auf den Spieß stecken – und das Wichtigste: mit den Menschen reden. Man lernt durch diesen Job sehr viele Leute und deren Schicksale kennen. Es entstehen manchmal sogar echte Freundschaften. Ich war schon zum Kaffeetrinken bei Kunden zu Hause, auf Hochzeiten und Beerdigungen von Stammgästen. Deswegen mache ich den Job auch schon, seit ich 14 Jahre alt bin. Wenn ich in der Gegend um den Bahnhof unterwegs bin, fühle ich mich manchmal wie ein Star, weil mich ständig Leute grüßen oder mir zuwinken.

Früher, als ich noch kleiner war, haben meine Eltern schon einen Baum besorgt und wir haben Weihnachten gefeiert, aber aus diesem Alter sind wir mittlerweile alle raus. Da wir jeden Tag von früh bis spät arbeiten, kommt meine Mutter immer abends mit ihrer Elektroherdplatte in unser kleines Geschäft in der S-Bahn-Station Hernals und kocht für uns alle Abendessen. Das essen wir dann gemeinsam im Laden. Wahrscheinlich wird das in diesem Jahr auch so ablaufen."

Nadine A.*, Sozialarbeiterin bei der Frauenhelpline

Durch Anonymität entsteht Nähe, sagt die Telefonseelsorgerin. (Symbolbild) Getty Images

"Unsere Helpline gegen Gewalt an Frauen ist das gesamte Jahr rund um die Uhr besetzt. Bei uns rufen betroffene Frauen, aber auch deren Angehörige, Freunde oder Arbeitgeber an, um ihr Herz auszuschütten oder um sich zu informieren, was gegen die erlebte oder beobachtete Gewalt getan werden kann – akut oder langfristig.

Ich arbeite dieses Jahr am 26. Dezember. Es ist nicht mein erster Feiertagsdienst – nächstes Jahr feiere ich mein zwanzigstes Jubiläum bei der Frauenhelpline. Unmittelbar vor Weihnachten rufen etwas weniger Menschen an als sonst. Zu Weihnachten herrscht das Ideal vor, dass alle entspannt und glücklich sein sollen, gerade auch, wenn Kinder im Spiel sind. Frauen, die in einer Gewaltbeziehung sind, haben gelernt, sich anzupassen. Sie wurden dazu gedrillt, viel auszuhalten. Und sie versuchen alles, damit der Partner nicht gewalttätig wird, sei es psychisch, körperlich oder auf eine andere Art. Nach Weihnachten eskaliert unserer Erfahrung nach leider die Gewalt oft wieder. Wir merken aber auch, dass die Teuerungen und die rechtliche Lage es vielen Betroffenen noch schwieriger machen, sich zu trennen.

Bei uns anzurufen kostet viele Überwindung und geht oft mit einer großen Scham einher. Sich einzugestehen, dass man Gewalt erfährt und dass man daran nicht selbst schuld ist, ist einer der schwierigsten Schritte, wenn man sich aus einer Gewaltbeziehung löst. Wir bei der Helpline helfen auf diesem Weg und vermitteln auch an andere Beratungsstellen, Gewaltschutzzentren oder Frauenhäuser weiter.

Grundsätzlich ist aber bei uns das ganze Jahr viel los. In jedem Dienst, der tagsüber jeweils sechs Stunden dauert, nehmen wir im Schnitt zwischen zehn und 16 Anrufe entgegen. Durch die Anonymität entsteht eine unglaubliche Nähe, da Menschen mir Dinge erzählen, die sie noch nicht einmal ihren engsten Freunden mitteilen. Ich arbeite einerseits aktiv daran, mich davon etwas abgrenzen zu können. Andererseits möchte ich auch niemals abstumpfen und immer Empathie und Betroffenheit empfinden, denn das ist für diese Arbeit unabdingbar wichtig."

*Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert

(Protokolle: Anika Dang, Natascha Ickert, Melanie Raidl, 23.12.2023)