Im Sommer zeigte die europäische Weltraumorganisation Esa erstmals einen Livestream vom Mars. Dieser sah wohl anders aus, als sich das manche vorstellten: Etwa alle 50 Sekunden traf ein neues "Expressbild" in eingeschränkter Qualität ein. Durch die Distanz von mehr als 200 Millionen Kilometern dauerte es etwa 17 Minuten, bis die Daten vom Roten zum Blauen Planeten übertragen wurden.

Das macht die Herausforderungen deutlich, vor denen künftige Crewmissionen zum Mars stehen: Schnelle Reaktionen von Erdbodenpersonal auf Anfragen wären demnach nicht zu erwarten, limitiert durch die Geschwindigkeit, die Licht auf der Reise durchs All benötigt. Außerdem ist es nicht einfach, große Datenmengen verlässlich über derart große Distanzen zu verschicken. Doch Menschen wären nicht Menschen, wenn sie nicht bereits an einer Lösung tüfteln würden. Nun testete die US-Weltraumagentur Nasa eine vielversprechende Lasertechnologie – anhand eines Katzenvideos.

Laser von Psyche

Das ist durchaus naheliegend, immerhin jagt der Hauptdarsteller, ein gewisser Taters, im Video einen Laserpunkt. Der rot-weiße Kater wohnt bei einem Nasa-Mitarbeiter, der das 15-sekündige Filmmaterial bereitwillig in Ultra-HD-Auflösung zur Verfügung stellte. Wie die Nasa mitteilte, wurde das Video vor einer Woche per Laser von einer Raumsonde zur Erde gesendet, die aktuell 31 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt ist.

Die Katze aus dem All

AFP

Vor dem Start der Sonde Psyche war das Video auf ihr abgespeichert worden. Psyche ist unterwegs zum gleichnamigen Asteroiden, der 3,6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist und sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Die Sonde soll ihn 2029 erreichen. Die übermittelten Daten wurden vom Hale-Teleskop im US-Bundesstaat Kalifornien empfangen und an das Strahlantriebslabor JPL der Nasa weitergeleitet. Die Übertragung des hochauflösenden Videos dauerte nur 101 Sekunden.

Nicht die erste Katze im All

Bei Weltraummissionen wird traditionell Funkkommunikation zum Senden und Empfangen von Daten genutzt. Laserkommunikation ermöglicht aber zehn- bis hundertmal höhere Datenraten. Das Katzenvideo wurde mit einer Datenrate von bis zu 267 Megabits pro Sekunde übertragen – das ist schneller als bei den meisten Breitbandinternetzugängen auf der Erde. Außerdem wurde damit (nach aktueller Kenntnis) erstmals ein Katzenvideo durch den erdfernen Weltraum übertragen.

Katzenvideos werden bei Marsmissionen natürlich nicht benötigt, jedenfalls nicht offiziell. "Normalerweise senden wir Pakete mit zufällig generierten Testdaten", sagte der JPL-Experte Bill Klipstein. Um das Experiment "noch unvergesslicher" zu machen, sei nun erstmals ein "unterhaltsames Video" erstellt und übertragen worden – das erste Katzenvideo im erdfernen Weltraum. Das macht Taters vielleicht nicht so berühmt wie die erste Katze im All, die französische Félicette, die 1963 mit einer Rakete ins All flog (und zehn Minuten nach dem Start auch heil auf den Erdboden zurückkehrte). Aber ein wenig Ruhm bekommt er nun auch ab. (sic, APA, 19.12.2023)