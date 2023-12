Teenager-Tochter Molly sehnt sich nach Freiheit, die Eltern Ginger und Rocky sind ratlos. Netflix

Wien – Fortsetzungen erfolgreicher Filme gelingen selten, oft handelt es sich um Anhängsel, die nicht an das Original herankommen. Genauso verhält es sich mit Teil zwei des Plastilin-Hits Chicken Run aus dem Jahr 2000.

Ganz richtig, es sind mittlerweile 23 Jahre vergangen, seitdem das rebellische Hendl Ginger mit seinem Hühnerstall abenteuerlich in die Freiheit entkam. In der nun auf Netflix erschienenen Fortsetzung Chicken Run: Operation Nugget lebt sie mit Hahn Rocky und ihrer jugendlichen Tochter Molly im Hühnerparadies, fern jeder Gefahr – so die Annahme.

Chicken Run: Dawn of the Nugget | Official Trailer | Netflix

From Academy award-winning studio Aardman, the eagerly anticipated sequel to the beloved 2000 classic Chicken Run arrives on Netflix 15 December. "Brilliant" ***** The Telegraph. https://www.netflix.com/title/81223025 SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix

Hühnerband vs. Nuggets

Doch Molly entpuppt sich als genauso dickköpfig (und mutig) wie ihre Mutter. Statt in die große Welt, flieht sie direkt in eine maliziöse Fleischproduktionsfabrik, in der "glückliche" Hendln in Nuggets verarbeitet werden. Zum Glück eilt ihr die Hühnerbande zur Hilfe. Auf dieser kollegialen und klamaukigen Rettungsaktion trifft man auch auf altbekannte Bösewichte.

Trotz vieler schlechter Witze und einer erwartbaren Story überzeugt der maue zweite Teil. Einerseits wegen der aufwendigen Technik von Aardman Animations (immer noch viel Handarbeit!). Andererseits hat man die gefiederten Figuren einfach vermisst. (Katharina Rustler, 20.12.2023)